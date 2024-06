Im Regionalexpress nach Hagen: Mann belästigt minderjährige Reisende

Am Samstagabend, den 22. Juni, kam es im Regionalexpress kurz vor dem Halt am Hauptbahnhof Hagen zu einem Vorfall sexueller Belästigung. Ein Mann soll sich in Gegenwart einer 17-jährigen Reisenden entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Um 19.30 Uhr alarmierte die Jugendliche die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof. Sie berichtete, dass sie im Zug RE4, der von Dortmund nach Aachen fährt, kurz zuvor in einer Vierersitzgruppe von einem Mann belästigt wurde. Der Tatverdächtige soll während des Vorfalls getarnt als Telefonat geführt haben, nutzte jedoch sein Smartphone vermutlich, um Aufnahmen von dem Vorfall zu machen. Nachdem sie den Zug verlassen hatte, konnte sie ein Foto des Mannes machen und dieses den Beamten vorlegen.

Die Polizei verständigte daraufhin umgehend die Bundespolizei in Düsseldorf. Als der Zug dort eintraf, wurde der 35-jährige syrische Staatsbürger festgenommen und zur Überprüfung seiner Identität zur Bundespolizeiwache gebracht.

Videoauswertung und rechtliche Schritte in Düsseldorf

Eine Videoüberprüfung des Zugabteils wurde angefordert, um weitere Beweise sicherzustellen. Die Beamten informierten zudem den Erziehungsberechtigten der Minderjährigen, welcher seine Tochter wenig später von der Dienststelle abholte.

Die Bundespolizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die Untersuchungen zu diesem Vorfall laufen weiter.

