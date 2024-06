Verkehrsunfall in Düsseldorf: Vierjähriger schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, den 22. Juni 2024, um 14.39 Uhr in Düsseldorf-Himmelgeist, bei dem ein vierjähriges Kind schwer verletzt wurde. Der junge Fahrradfahrer wurde von einem Pkw erfasst. Die Polizei hat umgehend Untersuchungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, da die Umstände noch nicht vollständig geklärt sind.

Der 49-jährige Fahrer des Pkw war auf der Straße „Am Scheitenweg“ in Richtung einer Sackgasse unterwegs. Er gab an, dass er beabsichtigte, eine bepflanzte Mittelinsel zu umfahren, um anschließend in einer Parkbucht zu parken. In diesem Zuge kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind und dessen Fahrrad, was zu schweren Verletzungen führte. Das verletzte Kind musste daraufhin stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die genaue Position und Aktivität des Jungen zum Zeitpunkt des Unfalls zu klären. Es wird untersucht, ob der Junge auf seinem Fahrrad saß, es aktiv benutzte oder lediglich schob. Diese Informationen sind entscheidend, um den genauen Hergang zu rekonstruieren und Verantwortlichkeiten zu klären.

