Icespa in Düsseldorf: Sieht so das Wellness-Center der Zukunft aus?

Die Citadellstraße in der Düsseldorfer City erfreut sich über einen weiteren modernen Neuzugang. Gerade erst zogen die Jungunternehmerinnen von Superstack mit ihrem hochmodernen Piercingstudio in die Hausnummer 15 ein. Jetzt ist der nächste spannende Anbieter auf der versteckten Straße in Carlsplatznähe eingezogen: das Icespa Düsseldorf! Was euch hier erwartet, verraten wir euch im Folgenden.

Spa verbinden wir eigentlich mit heißen Saunen oder Whirlpools. Forscher konnten aber nachweisen, dass auch extreme Kälte wohltuende und regenerierende Effekte auf den Körper haben kann. Und da setzt das Icespa in Düsseldorf an! Ab April 2024 bieten wir im Icespa Düsseldorf unseren Kunden innovative Wege zu mehr Leistung, Wohlbefinden und Fitness, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene“, heißt es auf der Webseite.

Icespa Düsseldorf: Angebote in der Cryo – & Energy-Lounge

Im Icespa werden neben einer – wie der Name schon ahnen lässt – Kältekammer auch andere Behandlungen zu therapeutischen Zwecken angeboten. Die Leistungen im Überblick:

Kryotherapie

Die Kältekammer betreten Kunden alleine in Unterwäsche, jedoch mit Schlappen, Mütze und Handschuhen, die bereitgestellt werden, für wenige Minuten. Die Dauer des Aufenthalts in dem kleinen Raum, der auf -85 Grad heruntergekühlt ist, wird individuell berechnet.

Versprochene Effekte: mehr Energie, beschleunigte Regeneration, gesteigerte Leistungsfähigkeit, erhöhte Schlafqualität und eine Verringerung von Schmerzen

Einzeltermin: 39 Euro

Lichttherapie

In dieser Kammer sollt ihr einen kleinen Urlaubseffekt verspüren: Die Kombination aus Wärme, Infrarotlicht, ionisiertem Sauerstoff, Aromen und Neurobeats verspricht ein Rundum-Wellness-Feeling nach nur acht Minuten.

Versprochene Effekte: straffere Haut, Energieboost, verbesserte Stimmung

Einzeltermin: 24,90 Euro

HBOT

In der kleinen Sauerstoffdruckkammer wird der Druck auf 1,5 Bar erhöht, was dazu führt, dass Kunden hier 92,5 Prozent reinen Sauerstoff einatmen.

Versprochene Effekte: Verjüngung durch Sauerstoff, Schmerzlinderung, mehr Energie, mehr körperliche und geistige Frische

Einzeltermin: 139 Euro

Lymphdrainage

Hier kommt ihr in eine Röhre, bei der nur der Oberkörper herausguckt. Eure Beine werden in der Röhre von einer Art Roboter massiert – Lymphdrainage in der KI-Edition! Dabei soll es sich laut Anbieter um eine schmerzfreie Vakuum-Lymphdrainage handeln.

Versprochene Effekte: Festigung des Bindegewebes, verbessertes Hautbild, leichtere Beine

Einzeltermin: 29 Euro

4D Körperscan

Hier werden eure Körperteile, Muskeln und Fettanteile haarscharf ausgemessen. So könnt ihr auch Veränderungen und Fortschritte beobachten.

Einzeltermin: 29 Euro

Kombi-System

Das Icespa verspricht außerdem einen synergetischen Effekt durch die Kombination der verschiedenen Angebote.

Infos zu Mehrfach- oder Kombi-Tickets, bei denen ihr Geld sparen könnt, bekommt ihr hier.

Icespa Düsseldorf: Termine und Tickets

Unter den Telefonnummern 0211 15835219 oder 0155 66020456 könnt ihr einen Termin für die gewünschte Behandlung ausmachen. Ansonsten könnt ihr euch auch per Mail unter info@icespa-duesseldorf.de an das Icespa Düsseldorf wenden.

Icespa Düsseldorf: Adresse und Öffnungszeiten

Adresse : Citadellstraße 15, 40213 Düsseldorf

: Citadellstraße 15, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

