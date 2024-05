Super Stack neu in Düsseldorf: Hier könnt ihr euch piercen lassen

Ob auffälliges Piercing oder schlichtes Ohrloch: Ein kleines Schmuckstück dient doch immer gleich als Eyecatcher. Die einen mögen es knallig, die anderen dezent. Und da kommen die Kölnerinnen Mira Kisser (30) und Isabelle Behrenswerth (31, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet) ins Spiel.

Seit zwei Jahren betreiben die Jungunternehmerinnen in Köln ein Piercing Studio. Die superhippe Homepage lockt Kunden, die eine oder mehrere Veränderungen am Ohr oder an der Nase wünschen, auf die Apostelnstraße mitten in der Kölner City zu „Super Stack“, wie sich ihr Studio nennt. Dabei empfangen die jungen Frauen hauptsächlich Kundschaft aus der Generation Z (zwischen 1995 und 2010 geboren) und Millenials (zwischen 1980 und 1995 geboren).

Super Stack aus Köln expandiert nach Düsseldorf

Dank des zweijähriges Erfolgs und ausreichend Zulauf konnten die Gründerinnen jetzt auch über die Stadtgrenzen von Köln hinaus expandieren – und eröffneten am 7. Mai prompt einen neuen Store in Düsseldorf. Mitten in der Altstadt könnt ihr euch nun piercen oder euch ein (weiteres) Ohrloch stechen lassen. Beim Besuch von Düsseldorf Tonight betonen die Chefinnen ein „weiblich geführtes“ Unternehmen zu sein. Im Internet wird außerdem mit LGBTQ-Freundlichkeit auf sich aufmerksam gemacht.

Super Stack Düsseldorf

Adresse: Citadellstraße 15, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: di-sa 10-14 Uhr + 15-19 Uhr

Das erwartet euch bei Super Stack in Düsseldorf

Auf 80 Quadratmetern werden in schickem und modernem Ambiente Piercings an Ohren und Nase gestochen. Das Konzept: Die hellen, cleanen und liebevoll designten Räumlichkeiten sollen den Kunden eine Art Safe Space bieten, der im Kontrast zu den sonst eher düsteren, verruchten Tattoo- und Piercingstudios steht. Außerdem könnt ihr bei Super Stack den passenden Schmuck gleich dazu kaufen. Eine Übersicht der Artikel bekommt ihr hier. Auch eine Online-Schmuckbestellung ist möglich – ab einem Einkauf von 45 Euro sogar mit kostenlosem Versand.

Ihr wollt euch ein Piercing oder ein Ohrloch bei Super Stack stechen lassen? Dann könnt ihr online einen Termin in Köln oder Düsseldorf buchen und bekommt Info-Material zum Termin. Mira Kisser weist daraufhin: „Man darf nicht schwanger sein, man sollte 14 Tage vorher kein Antibiotikum eingenommen haben und 24 Stunden vorher keinen Alkohol getrunken haben.“

