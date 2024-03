Düsseldorf-News

Hotspot zur “ProWein”: Alle Fotos aus der Fett Weinbar am Samstag, 9. März

10. March 2024

Zum Höhepunkt der Woche und im Rahmen der "ProWein goes City" ging es für viele Düsseldorfer an diesem Samstag in die Fett Weinbar, um ausgelassen zu feiern. Wir zeigen die schönsten Schnappschüsse.