Horror-Fund in Düsseldorf: Hündin ohne Kopf an Gewässer entdeckt – Tierheim bittet um Hinweise

Ein grausamer Vorfall ereignete sich in Düsseldorf: Wie das Tierheim der NRW-Landeshauptstadt auf seiner Facebook-Seite schreibt, wurde eine leblose Hündin an einem Gewässer in Stadtteil Lichtenbroich gefunden. Das erschreckende Detail: Dem Vierbeiner fehlte der Kopf!

Das Tierheim geht davon aus, dass die Hündin schon länger im Wasser trieb und nun angeschwemmt wurde. „Da der Kopf sehr weit abgeschnitten wurde, konnten wir nicht mehr nachschauen, ob sie gechippt ist“, heißt es seitens des Tierheims weiter. Da die Schnitte recht gerade waren, vermutet das Tierheim, dass dem Vierbeiner der Kopf nicht durch ein anderes Tier abgetrennt wurde. Stattdessen liegt der Verdacht nahe, dass ein Mensch dafür verantwortlich sein könnte.

Tierheim Düsseldorf bittet Zeugen um Hinweise

Der Tierschutzverein zeigt sich über den Vorfall sehr entsetzt: „Wie grausam muss ein Mensch sein?!“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite. Gleichzeitig bittet die Einrichtung um Hinweise, ob jemand festgestellt hat, dass eine kleine schwarz-weiße Hündin irgendwo nicht mehr zu sehen ist. Zeugen können sich per E-Mail oder telefonisch unter 0211-651850 beim Tierheim melden.

Wie das Nachrichtenportal „t-online“ berichtet, sei der Fund dabei kein Fall für die Polizei. „Wir versuchen selbst, mehr herauszufinden. Glücklicherweise kommt so etwas eher selten vor“, sagt eine Mitarbeiterin des Tierheims im Gespräch mit dem Nachrichtenportal.

Facebook-User zeigen sich ebenfalls entsetzt

Genauso wie das Düsseldorfer Tierheim sind auch viele Facebook-Nutzer geschockt über den Vorfall. In den über 200 Kommentaren schreibt beispielweise eine Frau: „Dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein. Ich bin wirklich schockiert, mir fehlen einfach die Worte. Wie grausam muss ein Mensch nur sein, der so etwas einem Tier nur antun kann? Das ist doch nicht mehr normal.“ Eine andere Userin zeigt sich ebenfalls entsetzt: „Das macht mich unfassbar traurig und wütend. Mir fehlen die Worte.“

Fast 1400 Mal wurde der entsprechende Beitrag auf der Plattform bereits geteilt. Genauere Hinweise über einen möglichen Täter oder den Tathergang gibt es bislang jedoch nicht.