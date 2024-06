Albanien gegen Spanien: Über 60.000 EM-Fans feiern in Düsseldorf

Gestern Abend bebte die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens im Takt des Fußballs! Zum dritten Gruppenspiel der EM 2024 in Düsseldorf, das Spanien mit 1:0 gegen Albanien gewann, feierten zehntausende Anhänger beider Mannschaften eine ausgelassene Fußballparty in der Stadt.

Stimmung pur in der Arena und den Fanzonen

Die Arena Düsseldorf war mit 46.586 Zuschauern ausverkauft und bot den Fans eine elektrisierende Atmosphäre. Auch in den Fanzonen herrschte Hochstimmung: Insgesamt 16.000 Fans verfolgten die beiden Partien am Montag, 24. Juni, in den Fanzonen am Burgplatz und Schauspielhaus sowie beim Public Viewing am Rheinufer.

Nur einen Abend vorher, am Sonntag, dem 23. Juni, feierten 15.000 Fans Deutschlands Sieg gegen die Schweiz. Die schönsten Momente des Rudelguckens findet ihr in der Galerie-Übersicht.

Albanische Fahnenmeer in der Altstadt

Bereits gegen Mittag füllten sich die Straßen der Altstadt mit Fanlagern beider Teams. Die Albaner waren dabei deutlich in der Überzahl und sorgten mit ihren rot-schwarzen Farben für ein farbenfrohes Bild. An vielen Stellen wurde gesungen, gefeiert und getanzt. An manchen Stellen wurde es dann „zu“ fröhlich, denn Pyrotechnik hat wohl in der schmalen und mit Menschen gefüllten Bolkerstraße nichts zu suchen. Die Polizei hatte aber alles unter Kontrolle.

Am frühen Abend machten sich dann knapp 10.000 Albaner aus dem Rheinpark zu Fuß auf den Weg ins Stadion – eine rote Fahnenkette zog sich über die Cecilienallee nach Stockum, wie dieses Instagram-Video bezeugt:

Trotz der großen Menschenmassen und der emotionalen Spannung der Spiele verlief der Abend friedlich. Ordnungsbehörden und Feuerwehr zogen eine positive Bilanz.

So geht es heute Abend weiter

Am heutigen Dienstag, 25. Juni, geht es in Düsseldorf mit weiteren spannenden Spielen weiter. Um 18 Uhr treffen Niederlande und Österreich in der Fanzone am Burgplatz aufeinander, während Frankreich und Polen in der Fanzone am Schauspielhaus ihr Können messen. Um 21 Uhr spielt England gegen Slowenien (Burgplatz) sowie Dänemark gegen Serbien (Schauspielhaus).

