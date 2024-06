Am Sonntag, den 23. Juni, herrschte in Düsseldorf mal wieder EM-Fieber: So versammelten sich rund 15.000 begeisterte Fans in der NRW-Landeshauptstadt, um das letzte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz zu verfolgen. Die Zuschauer verteilten sich dabei auf die Fanzonen am Burgplatz, am Schauspielhaus und beim Public Viewing am Rheinufer. Aufgrund des großen Andrangs kam es zeitweise zu einem Einlassstopp in allen drei Bereichen.

Die schönsten Momente des Rudelguckens findet ihr in der Galerie. Noch mehr Fotos vom Sonntag gibt es hier.

Düsseldorfs Oberbürgermeister ebenfalls anwesend

Besonders der späte Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug, der den Gruppensieg der DFB-Elf sicherte, sorgte für ausgelassene Stimmung. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller feierte diesen Erfolg gemeinsam mit den Fans in der Fanzone Burgplatz. Gleichzeitig verfolgten zahlreiche schottische Fans friedlich das Spiel ihrer „Bravehearts“ gegen Ungarn in den Pubs und Kneipen der Düsseldorfer Altstadt. Leider mussten sie das späte Ausscheiden ihres Teams nach einem 0:1 hinnehmen.

Weiterlesen: Düsseldorf feiert die Fußball-EM: Von Autokorso bis Public Viewing – so schön kann Fußball sein

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller zeigte sich erfreut über den Erfolg der deutschen Mannschaft und die positive Atmosphäre in der Stadt: „Auch wenn ich gerne ein Spiel unserer Mannschaft in Düsseldorf gesehen hätte, freue ich mich umso mehr über den Gruppensieg. Wir haben wieder eine tolle Kulisse in der Stadt und den Fanzonen erlebt. Düsseldorf verwandelt sich zur EURO 2024 in eine große, ausgelassene und friedliche Party, bei der Fremden zu Freunden werden. Die Fußballbegeisterung hat die gesamte Stadt erfasst. Die Fanzonen sind voll, die Kneipen und Restaurants in der Stadt auch. Ich bedanke mich bei allen helfenden Händen, die dieses Fußball-Fest – ‚Everybody’s Heimspiel‘ – in unserer Landeshauptstadt ermöglichen.“

Die deutsche Nationalmannschaft träumt weiter vom EM-Titel. Als Gruppensieger der Gruppe A tritt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 29. Juni in Dortmund zum Achtelfinale an.