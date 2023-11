Fundsachenversteigerung in Düsseldorf – über 200 Gegenstände kommen unter den Hammer

Die nächste Fundsachenversteigerung in Düsseldorf steht an. Dabei kommt laut der Stadt „alles außer Fahrrädern und Tieren “ unter den Hammer. Die Auktion findet am 5. Dezember 2023 ab 9 Uhr in den Räumen des Fundbüros in der Erkrather Straße 1-3 statt.

Diese Gegenstände werden versteigert

Unter den Fundsachen sind zum Teil nagelneue Stücke, an denen sogar noch das Original-Preisetikett heftet. Das liegt daran, dass Kunden nicht selten ihre gerade gekauften Kleidungsstücke an der Kasse vergessen und dann nicht mehr abholen. Es kommt zudem vor, dass die Polizei solche Gegenstände als Diebesgut sicherstellt und sie keinem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen kann. Es werden aber auch mehrere Kartons mit getragenen Kleidungsstücken angeboten, die sich – auch in Bezug zur Nachhaltigkeit – für Kleidertauschabende im Bekanntenkreis oder für Kleider-Upcycling eignen und günstig erworben werden können.

Daneben werden auch verschiedene Profi-Handwerkzeuge wie zwei Benzinmotorsägen der Marken Hurricane und Alpina, mehrere Bohrhämmer und -maschinen der Marke Hilti in dazugehörigen Koffern sowie einige gefüllte Werkzeugkisten und -koffer versteigert. Diese wurden nach Diebstählen auf Baustellen sichergestellt und konnten den ursprünglichen Besitzern nicht zugeordnet werden.

Ebenfalls unter den Hammer kommt eine E-Gitarre der Marke Stagg, mehrere In-Ear-Kopfhörer (zehn Mal Apple AirPods verschiedener Generationen und verschiedener anderer Hersteller), Lautsprecher, Taschen und Rucksäcke, Musikboxen und Gold-, Silber- und Modeschmuck sowie Uhren verschiedener Hersteller, die zum Teil in Bündeln angeboten werden. Nach den Erfahrungen der Mitarbeiter des Fundbüros werden dies Kandidaten für die Tageshöchstpreise sein.

Darauf müssen Bieter bei der Fundsachenversteigerung in Düsseldorf achten

Versteigert wird ungeprüft und ohne Garantie, entsprechend günstig sind die Preise. Allerdings kann es gerade bei elektronischen Geräten nicht nur „Hauptgewinne“ geben, sondern auch „Nieten“. Die ersteigerten Gegenstände müssen sofort bar bezahlt werden und können gleich mitgenommen werden.

Nicht angeboten werden in dieser Versteigerung gefundene Tiere – diese werden durch den Tierschutzverein Düsseldorf vermittelt. Aktuell warten dort vor allem Katzen auf ein neues Zuhause. Informationen zu vermittelbaren Tieren gibt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins Düsseldorf.

Fundsachen werden sechs Monate im Fundbüro aufbewahrt. In dieser Zeit hat der Eigentümer die Möglichkeit, sich nach seinem verlorenen Gegenstand zu erkundigen und diesen zurückzuerhalten. Menschen, die einen verlorenen Gegenstand suchen, können die Mitarbeiter des Fundbüros nicht nur persönlich oder telefonisch kontaktieren: Auf der Internetseite des Ordnungsamtes können sie auch selbst nachschauen, ob ein vermisster Gegenstand im Fundbüro abgeliefert wurde.