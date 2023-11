Auswertung zeigt: Düsseldorfer Arztpraxen haben bundesweit am längsten geöffnet

Einen Termin beim Arzt zu bekommen, kann je nach Problem oder Beschwerde durchaus zur Odyssee werden. Entweder gibt es wochen-, teils monatelang keinen Termin oder aber die Sprechstunden sind nur zu höchst problematischen Zeiten terminiert. Das Internetportal oeffnungszeitenbuch.de hat sich daher angeschaut, wo deutschlandweit die Praxen am längsten geöffnet haben und wo es die längsten Sprechstunden gibt.

Dabei kam heraus, dass Düsseldorf der Spitzenreiter in Deutschland ist. In der NRW-Landeshauptstadt haben die Praxen im Schnitt 32,2 Stunden in der Woche geöffnet. Für die Ärzte in Düsseldorf bedeutet das einen Schnitt von 6,4 Stunden pro Werktag, an dem Patienten empfangen werden. Mit deutlichem Abstand folgen Frankfurt auf dem zweiten Platz mit 31,5 und München mit 31,4 Stunden.

Dilemma in Düsseldorf: Viele Sprechstunden, wenige Ärzte

Ein Vergleich macht noch deutlicher, wie viel besser es Patienten in Düsseldorf haben: So können die Einwohner in Düsseldorf in der Woche im Schnitt drei Stunden länger eine Praxis aufsuchen, als es etwa in Leipzig mit 28,9 Stunden der Fall ist. Auch die Hansestadt Hamburg liegt mit 30,7 Stunden knapp zwei Stunden hinter Düsseldorf.

Doch wo viel Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Denn die Kehrseite ist, dass in Düsseldorf ein Ärztemangel herrscht. So kommen auf 1000 Einwohner gerade mal 1,7 Ärzte, was wiederum bundesweit nur hinteres Mittelfeld bedeutet.

Düsseldorf spricht gegen den Trend

Noch schlechter hat es Köln getroffen. Hier kommen auf 1000 Einwohner gerade mal 1,2 Ärzte, dazu noch kürzere Sprechzeiten. Besser sieht es da schon in der Bundeshauptstadt Berlin mit drei Ärzten auf 1000 Einwohner aus, Leipzig hat 2,7 Ärzte pro 1000 Einwohner.

Daher ist auch Dominik Jaworski, der Betreiber des Internetportals, etwas verwundert über die Ergebnisse. „Das Beispiel Düsseldorf spricht klar gegen den Trend. Normalerweise haben die Praxen meist dort ihre Türen länger geöffnet, wo die Ärztedichte hoch ist. In Düsseldorf gibt es weniger Ärzte, aber dennoch die längsten Sprechzeiten in Deutschland“, wird er in der „NRZ“ zitiert.