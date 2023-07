Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn ziehen positive Bilanz der bisherigen Sommerferien

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind bereits zur Hälfte rum. Seit drei Wochen schon fliegen die Menschen von den Flughäfen in beliebte Urlaubsziele oder kommen von dort zurück. Nun haben die Airports in Düsseldorf und Köln/Bonn ein erstes Fazit gezogen.

Demnach verlief die erste Ferienhälfte ohne nennenswerte Zwischenfälle. Nichts erinnert derzeit an das Chaos aus dem vergangenen Jahr, als Urlauber teils stundenlang in Warteschlangen standen, um ihr Gepäck abfertigen zu lassen. In Köln/Bonn ist man daher sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.

Insgesamt 850.000 Passagiere wurden in den bisherigen Sommerferien von Köln/Bonn aus in den Urlaub geflogen. Dabei wurden längere Wartezeiten an allen relevanten Stellen wie Check-in und Abfertigung vermieden. In Düsseldorf sieht es ähnlich aus. Hier sollen die Wartezeiten ebenfalls sehr kurz geblieben sein.

Flughäfen in NRW: Spürbare Verbesserungen im Gegensatz zum Vorjahr

Dabei sind in der Landeshauptstadt sogar noch viel mehr Fluggäste abgefertigt worden. Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ waren es in Düsseldorf 1,7 Millionen Fluggäste bei 12.000 Flugbewegungen. Auch hier sehen die Verantwortlichen deutlich positive Tendenzen im Gegensatz zum vergangenen Jahr.

Allerdings musste dafür auch einiges investiert werden. So hat der Flughafen in Köln/Bonn 10 Millionen Euro in die Hand genommen, um ein neues Kontrollzentrum auf die Beine zu stellen und weitere Abläufe zu beschleunigen. In Köln/Bonn sowie in Düsseldorf können Fluggäste inzwischen online ein eigenes Zeitfenster für die Sicherheitskontrollen buchen. Zudem werden mehr Sicherheitsleute während der Ferien eingesetzt.

Doch nicht nur die Flughäfen, auch die Fluggesellschaften selbst haben mehr Personal gewinnen können, was spürbar Entlastung an den Reisezentren bringt. Neben mehr Entspannung an den einzelnen Stationen sind auch die Flüge dadurch wieder pünktlicher und zuverlässiger. Zudem greifen viele Passagiere inzwischen auf Selbst-Check-Ins via Smartphone zurück.