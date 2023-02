Fett Weinbar am Karnevalsfreitag, 17. Februar: die schönsten Bilder der Nacht

Soll noch mal jemand sagen, Wein passe nicht zum Karneval ... Foto: Tonight.de / J. Sammer In bester Atmosphäre wurde ausgelassen der Start ins Karnevalswochenende gefeiert. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit unserer Galerie! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Ausnahmezustand in der Düsseldorfer Altstadt: am Karnevalsfreitag ging es hier heiß her. Viele Jecken zog es dabei in die Fett Weinbar – es muss ja nicht immer nur Altbier sein. Mit dem passenden Soundtrack feierte die bunte Meute bis tief in die Nacht hinein. Unser Fotograf hat die schönsten Momente für euch festgehalten.

Mehr Infos, News und Fotos vom Düsseldorfer Karneval findet ihr hier.

>> Karneval 2023 in Düsseldorf: Veranstaltungs-Übersicht mit allen Terminen <<

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<