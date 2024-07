Europaweite Polizeiaktion gegen Drogenhandel und Geldwäsche

Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen unterstützte eine europaweite Operation. In Kooperation mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf führte die Aktion zur Festnahme eines Verdächtigen am Dienstagmorgen, 2. Juli, in NRW. Die Koordination übernahmen Europol und Eurojust.

Parallel fanden in mehreren europäischen Ländern, unter anderem in der Ukraine, umfangreiche Durchsuchungen statt. Hierbei wurden zusätzliche Verdächtige festgenommen, die in groß angelegten Drogenhandel und Geldwäsche verstrickt sind.

Die beteiligte kriminelle Organisation wird beschuldigt, erhebliche Mengen an Cannabis und Kokain mittels Lastwagen über europäische Grenzen geschmuggelt zu haben. Das daraus resultierende Geld soll auch in Deutschland gewaschen worden sein. Die Mitglieder des Netzwerks kommen aus verschiedenen Ländern, darunter aus Italien, Albanien, Spanien, Belgien, Deutschland und der Ukraine.

