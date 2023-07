Abkühlung für Vierbeiner: Düsseldorfer Strandbad Lörick lädt zum Hundeschwimmen ein

Bei den aktuellen Temperaturen in Düsseldorf haben die Freibäder erwartungsgemäß Hochsaison. Ob das neu und frisch renovierte Freibad in Benrath, das Allwetterbad in Flingern oder das Rheinbad – sie alle sorgen für die dringend benötigte Abkühlung.

Im Strandbad Lörick hat man sich derweil etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn schließlich dürsten bei Temperaturen jenseits der 30°C nicht nur die Menschen nach Wasser und kühleren Temperaturen, sondern auch die Tiere. Daher bietet das Strandbad nun eine ganz besondere Möglichkeit an: Am 16. September 2023 ist von 10 bis 16 Uhr Schwimmen für Hunde angesagt.

Dann dürfen die Vierbeiner gemeinsam im Freibadbecken schwimmen, spielen und sich voll und ganz verausgaben. Passend dazu soll ein Wettschwimmen sowie ein Hundeweitspringen angeboten werden. Bis es weitere Informationen zum Programm und Ticketverkauf gibt, müssen sich interessierte Vierbeiner und ihre Herrchen bzw. Frauchen allerdings noch bis zum 14. August 2023 gedulden. Dann gibt es auf der Internetseite der Bäder in Düsseldorf Neuigkeiten zum Programm.

