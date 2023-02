Düsseldorfer Stadtwerke streiken an Veilchendienstag

Die Gewerkschaft Verdi macht Ernst: Erneut kommt es am heutigen Veilchendienstag in Düsseldorf zu Streiks im öffentlichen Dienst. Diesmal betroffen sind die Stadtwerke in der Landeshauptstadt und die Netzwerkgesellschaft Düsseldorf.

Eine Kundgebung fand bereits ab 8 Uhr in Flingern an der Müllverbrennungsanlage statt. Auch dort wurde heute ein Warnstreik abgehalten. Auch der telefonische Kundendienst der Stadtwerke wird heute nicht erreichbar sein, ebenso das Kundencenter.

Nachdem in einer ersten Verhandlungsrunde für höhere Löhne kein Ergebnis erzielt wurde, sollen am Mittwoch und Donnerstag eine zweite Verhandlungsrunde stattfinden. Die Gewerkschaft behält sich vor, auch danach noch zu streiken, sollte das Angebot zu niedrig ausfallen.

Aufgrund der Inflation fordert die Gewerkschaft 10,5 Prozent mehr Lohn für ihre Beschäftigten, oder mindestens 500 Euro mehr pro Monat. In den vergangenen Tagen und Wochen waren bereits die Flughäfen, der ÖPNV und weitere Teile des öffentlichen Lebens bestreikt worden. Weitere Streiks sind bereits angekündigt für den Fall, dass es auch Ende dieser Woche zu keiner Einigung kommt.