Düsseldorf: Löwensenf-Sonderedition wird mit Füchschen Alt verfeinert

Die einen mögen ihn zur Grillwurst, die anderen eher im Dressing, weitere andere lieber gar nicht: Wie die persönliche Beziehung zum Senf auch sein mag, viele Düsseldorfer hegen eine besondere zu ihm. Der weltweit bekannte Löwensenf wird seit über 100 Jahren in der NRW-Landeshauptstadt hergestellt. Dabei erfindet das Unternehmen den Senf regelmäßig neu, wie auch die neueste Kreation zeigt.

Denn dort trifft Kult auf Kult: Der pikante Löwensenf und das beliebte Füchschen Altbier, das seit 1848 in der Stadt gebraut wird, vereinen sich in einer neuen Senfsorte – und sorgen so für eine regelrechte „Senfsation“. Ansprechen soll die neue Kreation vor allem Senf- und Bierliebhaber.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Brauerei „Im Füchschen“ (@fuechschen_alt)

Für Füchschen-Chef Peter König ist die Zusammenarbeit eine Herzensangelegenheit. Er erzählt: „Als die Idee aufkam, habe ich keine Sekunde gezögert.“ Er freue sich schon auf die nächste Grillwurst.

Der Löwensenf mit 15 Prozent Altbier ist ab sofort im Brauhaus auf der Ratinger Straße 28 und im Düsseldorfer Senfladen auf der Berger Str. 29 sowie im Onlineshop erhältlich. Kostenpunkt: 2,49 Euro für 100 Milliliter Inhalt. Die Version ist limitiert.

