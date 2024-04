„Düsseldorfer des Jahres“: Hape Kerkeling zum Helden der Stadt geehrt

In einer glanzvollen Gala im Ständehaus/K21 wurden am Abend des 23. Aprils die „Düsseldorfer des Jahres“ 2023 ausgezeichnet. Die „Rheinische Post“ ehrte damit zum 15. Mal Menschen, die sich in besonderer Weise um die Landeshauptstadt verdient gemacht haben.

Hape Kerkeling für sein Lebenswerk geehrt

Die Laudatio auf Hape Kerkeling hielt die Moderatorin Isabel Varell. „Mit Düsseldorf verbindet er vor allem eines: Heimat“, teilte die Mediengruppe am Montag anlässlich der Preisverleihung mit. Kerkeling selbst zeigte sich sichtlich gerührt und betonte, wie wichtig ihm die Stadt sei. Schließlich verbrachte er hier 30 Jahre seines Lebens.

Kerkeling war in Recklinghausen zur Welt gekommen. Seine später verfilmte Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ erzählt von seiner Kindheit im Pott. Berühmt wurde Kerkeling vor allem als Komiker und mit seinen Figuren wie Uschi Blum und Horst Schlemmer. Sein Auftritt als Königin Beatrix für die ARD-Show „Total Normal“ 1991 ging ins kollektive Gedächtnis der TV-Nation ein

Durch die rund zweistündige Veranstaltung führten das Moderations-Duo Helene Pawlitzki und Wolfram Kons.

Das sind die frisch geehrten Preisträger in sieben Kategorien:

Lebenswerk : Hape Kerkeling – der Entertainer lebte 30 Jahre in Düsseldorf.

: Hape Kerkeling – der Entertainer lebte 30 Jahre in Düsseldorf. Kultur : Die Broilers – die Düsseldorfer Punkrockband begeistert seit über 30 Jahren Fans mit ihrer Musik (und am 5. Juni auch wieder im Stahlwerk).

: Die Broilers – die Düsseldorfer Punkrockband begeistert seit über 30 Jahren Fans mit ihrer Musik (und am 5. Juni auch wieder im Stahlwerk). Wirtschaft : Karin-Brigitte Göbel – war langjährige Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf, setzt sich für die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein.

: Karin-Brigitte Göbel – war langjährige Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf, setzt sich für die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein. Innovation und Nachhaltigkeit : Jörg Lindner – Aufsichtsratsvorsitzende der Lindner Hotels AG, setzt sich für nachhaltigen Tourismus ein.

: Jörg Lindner – Aufsichtsratsvorsitzende der Lindner Hotels AG, setzt sich für nachhaltigen Tourismus ein. Ehrenamt : Sozialladen Tante Elli – bietet Bedürftigen günstige Lebensmittel und Kleidung.

: Sozialladen Tante Elli – bietet Bedürftigen günstige Lebensmittel und Kleidung. Sport : Fortuna Düsseldorf Amputierten-Fußball – hat in der noch jungen Bundesliga schon viele Erfolge gefeiert.

: Fortuna Düsseldorf Amputierten-Fußball – hat in der noch jungen Bundesliga schon viele Erfolge gefeiert. Sonderpreis der Jury: Oded Horowitz – Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, engagiert sich für den interreligiösen Dialog.

