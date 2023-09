Düsseldorfer Unternehmer Walid El Sheikh ist der „Erfolgsgastronom des Jahres“ 2023

Der Düsseldorfer Gastronom Walid El Sheikh darf sich nun mit dem Titel „Erfolgsgastronom des Jahres“ 2023 schmücken. Am Montag kürte das „Fizzz“-Fachmagazin zum 25. Mal außergewöhnliche und erfolgreiche Gastro-Konzepte. Der Unternehmer und ausgebildete Schauspieler wurde vor allem für seine innovativen Konzepte ausgezeichnet.

Die Verleihung fand am Montagabend (18. September) in der Düsseldorfer „Seifenfabrik – Dr. Thompson’s“ statt. Geladen waren Persönlichkeiten der Gastro- und Gastgeberszene Deutschlands.

Walid El Sheikh gewinnt Award für seine Gastro-Konzepte

El Sheikh betreibt zusammen mit seinen Geschäftspartnern in Düsseldorf eine Reihe erfolgreicher Gastronomiebetriebe. Dazu zählen das Sir Walter, die Fett Weinbar, die Elephant Bar und die Mezcaleria Rojo in der Altstadt sowie das The Paradise Now im Medienhafen. Seine Lokale sind bekannt für eine einzigartige Atmosphäre sowie exquisites Angebot und Service.

Barbara Becker, Chefredakteurin des „Fizzz„, begründet die Auszeichnung mit folgenden Worten: „Walid El Sheikh ist nicht nur eine feste Größe in der Düsseldorfer Gastro-Szene, seine Betriebe leuchten über die Grenzen der Stadt hinaus. Einfühlungsvermögen in die Bedürfniswelten der Gäste bestimmt seine Konzepte, die stets am Puls der Zeit sind.“

Im Gespräch mit Tonight News verrät der Gastronom, dass er im ersten Moment sprachlos war, als er vor knapp drei Monaten über die Auszeichnung informierte wurde. „Ich habe nur ganz wenigen Menschen davon erzählt“, so El Sheikh. Die Freude darüber ist ihm auch jetzt – zwei Tage nach der Preisverleihung – anzumerken. Und dabei betont der Unternehmer, dass ohne sein Team dieser Erfolg gar nicht möglich sei. „Ob vor Ort oder im Büro, wir alle schaffen gemeinsam diese Orte, an denen sich die Gäste wohlfühlen und gerne hinkommen.“

Erfolgsfaktoren in der Gastronomie: Sehnsüchte und Gefühle

El Sheikh selbst sieht seine Gastronomie als Bühne, auf der er Geschichten erzählen kann. „Auf den ersten Blick sind meine Läden einfach Orte, in denen man unkompliziert elektronische Musik und gute Drinks konsumieren kann. Aber am Theater habe ich gelernt, welchen Einfluss Beleuchtung, Beschallung und Gästeströme auf die Dynamik von Räumen haben.“ Diese Erkenntnisse nutzt er, um gastronomische Welten zu schaffen, die den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen.

Und der Erfolg soll weitergehen: Aktuell feilt El Sheihk an einer neuen Gastronomie in der Düsseldorfer Altstadt. Im Interview mit Tonight News erzählte er, was Gäste bei „HôtelHôtel“ erwarten können.

Sieben Jahre Sir Walter in der Düsseldorfer Altstadt

Für El Sheikh gibt es übrigens auch nach der Auszeichnung weitere Gründe zum Feiern: In dieser Woche feiert das Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee seinen siebten Geburtstag, wenige Tage später steht das einjährige Jubiläum der Fett Weinbar an. Personalmangel, Inflation, gestiegene Lebenshaltungskosten: „In diesen schwierigen Zeiten für die Gastronomie haben solche Feste einen besonderen Wert“, betont der Unternehmer.

Aktuelle Fotos der Gäste, die es sich in den Bars von Walid El Sheikh – wie dem Sir Walter, der Fett Weinbar und der Boston Bar – gut gehen lassen, findet ihr hier.