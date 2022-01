Düsseldorf

Feuer in Düsseldorfer Theodor-Heuss-Schule ausgebrochen – Großaufgebot vor Ort

25. Januar 2022

Am Montagabend ist es zum einem Kellerbrand in der Theodor-Heuss-Schule im Düsseldorfer Stadtteil Wersten gekommen. Die Feuerwehr war in wenigen Minuten mit einem Großaufgebot vor Ort.