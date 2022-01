Düsseldorf

Feuerwehr 16 Stunden im Einsatz! Kohle-Brand im Düsseldorfer Hafen sorgt für Chaos

2. Januar 2022

16-Stunden-Einsatz für die Feuerwehr in Düsseldorf am Neujahrstag! Im Hafen waren mehrere Tonnen Kohle in Brand geraten.