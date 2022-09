Helikopter-Eltern traurig: „Zu-Fuß-zur-Schule-Tag“ immer beliebter

Eine deutlich höhere Beteiligung als in der Zeit vor Corona registriert die Landeshauptstadt beim „Zu-Fuß-zur-Schule Tag“, international auch „Walk-to-School-Day“ genannt.

38 Düsseldorfer Grundschulen haben in diesem Jahr mitgemacht. Zum Vergleich: 2018 waren es 31, ein Jahr später bereits 35 Grundschulen, die sich beteiligten. Als Siegerin ging dieses Jahr mit einem Fußgängeranteil von 99,18 Prozent die KGS Florensstraße in Hamm hervor. Sie darf sich über einen Preis in Höhe von 1.000 Euro freuen.

Auf dem zweiten Platz folgt die GGS Lörick, Wickrather Straße 31, mit 97,81 Prozent. Sie erhält 500 Euro Preisgeld. Den dritten Platz belegt die KGS Fleher Straße 213 in Flehe mit 97,26 Prozent Fußgängeranteil und bekommt 250 Euro.

Im Kampf gegen Elterntaxis

Das Amt für Verkehrsmanagement beteiligt sich im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche regelmäßig am Zu-Fuß-zur-Schule-Tag. Die Verkehrsmanager möchten möglichst viele Schüler dazu bewegen, ihren Schulweg zu Fuß und nicht mit dem Elterntaxi zurückzulegen. Für den Wettbewerb mussten die Schulen zwei Zählungen innerhalb der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September dokumentieren. Unterstützung leisteten die Polizei Düsseldorf sowie die Verkehrswacht Düsseldorf. Sie führten eine dritte, unangekündigte Zählung bei den Schulen durch, die ebenfalls in die Bewertung einfloss.

Die drei Schulen mit dem prozentual zur Gesamtschülerzahl meisten Fußgängern, aber auch Fahrrad-, Roller- oder Bus- und Bahnfahrenden erhalten vom Amt für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt attraktive Geldpreise. Sie können zur weiteren Steigerung der Mobilität und Fitness ihrer Schüler eingesetzt werden.

Das Amt für Verkehrsmanagement ruft seit 2004 zum Walk-to-School-Day auf. Gemeinsam mit den Düsseldorfer Grundschulen macht die Stadt darauf aufmerksam, dass immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule oder Kindertagesstätte bringen mit der Folge, dass der Autoverkehr rund um diese sensiblen Einrichtungen enorm zugenommen hat.

„Elterntaxis führen jedoch für die Kinder häufig zu gefährlichen Verkehrssituationen“, stellt Mobilitätsdezernent Jochen Kral fest. „Das gut gemeinte Elterntaxi hat auch für die Kinder als Insassen Nachteile. Sie bewegen sich weniger und verpassen Gelegenheiten im Straßenverkehr aktiv zu sein. Den Kindern hilft nur Selbständigkeit zu trainieren und das Wissen um die Gefahren“, erklärt er weiter. Sein Appell an die Eltern und alle Autofahrenden: „Rechnen sie überall und jederzeit auch mit Fehlern, die unsere Kinder noch im Straßenverkehr machen – genau wie wir selbst als Erwachsene auch.“

Lookies Wege-Tagebuch bietet sechswöchigen Wettbewerb

Um dem Wettbewerb auch außerhalb der Aktionswoche Nachhaltigkeit zu verleihen, hat das Amt für Verkehrsmanagement das Büchlein „Lookies Wege-Tagebuch“ kreiert. Mit diesem können die Grundschulen einen sechswöchigen Wettbewerb unter allen Jahrgangsstufen oder jahrgangsstufenübergreifend unter allen Klassen durchführen. Alle Grundschulen, die am Walk-to-School-Day teilnehmen, erhalten für alle ihre Schüler je ein Heftchen. Zusätzlich erhalten sie ein reflektierendes Lanyard (Schlüsselband), das sie auch nach dem sechswöchigen Wettbewerb nutzen können. Es ist ein sinnvolles Accessoire für mehr Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit.

Darüber hinaus hatte das Amt für Verkehrsmanagement zu Schuljahresbeginn alle Erstklässler mit Warnwesten ausgestattet. „Ich verspreche mir davon eine deutliche Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr für unsere jüngsten Verkehrsteilnehmenden“, sagt Holger Odenthal, stellvertretender Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. „Bei schlechten Sichtverhältnissen und aufgrund ihrer Körpergröße sind Kinder für Autofahrende oft schwer zu erkennen. Zur Sicherheit der Kinder ist es daher wichtig, dass sie gerade bei Dunkelheit helle oder reflektierende Kleidung tragen und so schon aus großer Entfernung von anderen Verkehrsteilnehmenden zu erkennen sind.“

Diese 38 Grundschulen haben sich an den Aktionswochen oder dem Wettbewerb beteiligt:

GGS Am Litzgraben, Friedrich-von-Spee-Schule, Angermund

KGS Erich-Müller-Straße 31, St.-Cäcilia-Schule, Benrath

EGS Gotenstraße 12, Martin-Luther-Schule Bilk

GGS Im Dahlacker 15, Sternwartschule, Bilk

KGS Im Dahlacker, Fleher Straße 70, Bonifatius-Schule, Bilk

KGS Blumenthalstraße 11, Thomas-Schule, Derendorf

KGS Essener Straße 1, Derendorf

KGS Graf-Recke-Straße 153, Carl-Sonnenschein-Schule, Düsseltal

EGS Karl-Müller-Straße 25, Brehm-Schule, Düsseltal

KGS Paulusplatz 1, Paulusschule, Düsseltal

KGS Fuldaer Straße, Eller

KGS Fleher Straße 213, Flehe

GGS Helmholtzstraße 16-18, Friedrichstadt

GGS Kirchfeldstraße 74-80, Regenbogenschule, Friedrichstadt

KGS Josef-Kleesattel-Straße 13, Garath

GGS Neustrelitzer Straße 10, Garath

GGS Diepenstraße 24, Aloys-Odenthal-Schule, Gerresheim

KGS Unter den Eichen 26, Gerresheim

GGS Rolandstraße 40, Golzheim

KGS Florensstraße, Hamm

GGS Steinkaul 27, Himmelgeist

KGS Itterstraße 16, St.-Apollinaris-Schule, Holthausen

GGS Kaiserswerth, Fliednerstraße 32

KGS Kempgensweg 65, St.-Michael-Schule, Lierenfeld

GGS Lörick, Wickrather Straße 31

KGS Lohausen, Im Grund 78

KGS Blücherstraße 12, St.-Rochus-Schule, Pempelfort

GGS Rather Markt 2, Joachim-Neander-Schule, Rath

KGS Buchenstraße 16, St. Elisabeth-Schule, Reisholz

GGS Beckbuschstraße 2, Beckbusch-Schule, Stockum

GGS Brorsstraße 5, Wichernschule, Unterbach

KGS Gerresheimer Landstraße 89, Carl-Sonnenschein-Schule, Unterbach

KGS An der Golzheimer Heide 120, St. Bruno-Schule, Unterrath

KGS Unterrather Straße 76, Kartause-Hain-Schule, Unterrath

GGS Südallee 100, Urdenbach

GGS Urdenbach, Garather Straße 16 inkl. Dependance Urdenbacher Allee 91

GGS Arnstadter Weg 6-16, Volker-Rosin-Schule, Vennhausen

KGS Grenzweg 12, Franz-Vaahsen-Schule, Wittlaer

(KGS: Katholische Grundschule, GGS: Gemeinschaftsgrundschule, EGS: Evangelische Grundschule)