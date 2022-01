Einbruch bei McDonalds am Wehrhahn in Düsseldorf – ein Täter ist erst 15 Jahre alt

Das schnelle Geld blieb diesem Duo im Alter von 15 und 28 Jahren verwehrt: Bei einem Einbruch in die McDonalds-Filiale am Wehrhahn konnten die Beamten die Tatverdächtigen in der Nacht von Montag auf Dienstag dingfest machen. Dabei versuchte der 28-jährige Syrer zuerst noch zu fliehen, wurde aber von einem Polizeihund gestoppt.

Bei der Begegnung mit dem Hund verletzte er sich leicht und musste kurz ambulant behandelt werden. Danach ging es für ihn und seinen erst 15 Jahre alten Kollegen in Polizeigewahrsam. Nun sollen die bereits polizeibekannten Komplizen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Hinweis für den Einbruch lieferte zur Tatzeit ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei und teilte mit, dass aktuell zwei Personen in die McDonalds-Filiale am Wehrhahn eingebrochen hätten und sich noch in dem Geschäft befinden würden. Als die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Restaurant durchsuchten, konnten sie die zwei Verdächtigen auf frischer Tat antreffen.

