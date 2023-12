Düsseldorfer Theodor-Heuss-Brücke wird saniert – Einschränkungen und Absperrungen im Überblick

Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf muss stillgelegt werden, um dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchzuführen. Das bedeutet erhebliche Einschränkungen für alle Autofahrer in den kommenden vier Monaten, da es in diesem Zeitraum vermehrt zu Einschränkungen und Sperrungen kommen wird.

Los geht es bereits ab dem 5. Dezember. Soweit es möglich ist, werden sich die Sperrungen auf die Zeiträume beschränken, in denen weniger los ist. Das bedeutet montags bis donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr, freitags bis 13 Uhr, erklärt die Stadt Düsseldorf.

Risse in der Stahlkonstruktion der Theodor-Heuss-Brücke

Weil Risse an der Stahlkonstruktion festgestellt wurden, müssen die Querträger des 70 Jahre alten Bauwerks dringend saniert werden. Andernfalls wird der Schaden immer größer. Um dies zu verhindern, sollen die Risse verschweißt oder abgebohrt werden, heißt es. Im Nachgang soll dann auch der Korrosionsschutz nachgebessert werden. Auch alte Schrauben und Nieten sollen ausgetauscht werden.