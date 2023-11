So schön war der Start der Weihnachtsmärkte 2023 in Düsseldorf – alle Fotos

In Düsseldorf weihnachtet es sehr: Am 23. November 2023 wurden die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf offiziell eröffnet. In einer feierlichen Zeremonie am Marktplatz läutete Oberbürgermeister Stephan Keller die besinnliche Jahreszeit ein. Die schönsten Momente und Schnappschüsse findet ihr hier.

Der Start der Weihnachtsmärkte in Düsseldorf: Ein Fest für die ganze Stadt

Zur Eröffnung haben Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der Geschäftsführer von D.Live Michael Brill und die „Antenne Düsseldorf“-Moderatorin Sandy Droste die Vorweihnachtszeit in Düsseldorf in einer Gesprächsrunde eingeläutet. Der Kinderchor der Deutschen Oper am Rhein hat im Vorfeld die Gäste mit weihnachtlichen Melodien auf die Eröffnung eingestimmt.

Im Zuge der Eröffnung wurden zudem die Schaustellerin Nortrud Simon und der Schausteller Jens Meyer für ihr langjähriges Engagement auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt geehrt. Im Anschluss wurde die große Tanne auf dem Marktplatz vor dem Rathaus erstmalig hell erleuchtet und der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 2023 offiziell für eröffnet erklärt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight) „Der Weihnachtsmarkt bringt jedes Jahr eine ganz besondere Stimmung in die Stadt. Das breite kulinarische Angebot und die Vielfalt der Waren sind ein großer Anziehungspunkt für Einheimische und Auswärtige. Die wunderschön geschmückten Hütten gehören zur Vorweihnachtszeit wie die große Tanne vor dem Rathaus. Ich wünsche dem Weihnachtsmarkt eine erfolgreiche Saison“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Brill, der gemeinsam mit D.Live seine Premiere als Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Düsseldorf feiert, ergänzt: „Der Weihnachtsmarkt ist ein ganz wunderbarer Ort, um zusammenzukommen. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten, ist der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt ein wichtiger Ort der Begegnung und des Zusammenkommens, den wir alle sehr wertschätzen und immer gerne besuchen.“

Die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf sind am 23. November gestartet und noch bis zum 30. Dezember 2023 geöffnet.