Nach schwerem Unfall: Düsseldorfer Rheinufertunnel für mehrere Tage nachts gesperrt

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf muss sich wieder Wartungs- und Reparaturarbeiten unterziehen. Grund sind Unfallschäden an der Tunnelbetriebstechnik und am Tunnelbauwerk, wie die Stadt mitteilt. Dafür wird der Tunnel, mitsamt der Unterfahrung Gladbacher Straße von Montag, 13. November, bis Freitag, 17. November, und von Montag, 20. November, bis Donnerstag, 23. November, nachts gesperrt.

Die Sperrungen dauern jeweils von 21 bis 5 Uhr. Auch am 24. November wird der Tunnel gesperrt. Weil dies jedoch der erste Tag der Öffnung der Weihnachtsmärkte ist, wird an diesem Tag erst ab 23 bis 5 Uhr gesperrt. Die anschließenden Wochenenden soll der Tunnel dann wieder frei befahrbar sein.

Gleichzeitig soll die Zeit während der Reparaturarbeiten genutzt werden, um auch den Bau der BOS-Funkanlage weiter voranzutreiben. Ebenso sollen die Geschwindigkeitsmessanlagen geprüft und notfalls neu geeicht werden.

Warum wird der Rheinufertunnel gesperrt?

Die Arbeiten sind notwendig, weil im Sommer ein schwerer Unfall im Rheinufertunnel mit viel Brandentwicklung geschah. Dabei ist ein Teil der elektrischen Betriebstechnik in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese soll nun wieder instand gesetzt werden.

>> Diese Fotos zeigen, wie heftig es war: Auto brennt im Rheinufertunnel-Süd <<