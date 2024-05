Achtung Düsseldorf: Rheinufertunnel für zwei Wochen nachts gesperrt!

Pendler und Autofahrer aufgepasst! In den nächsten zwei Wochen kommt es zu nächtlichen Vollsperrungen des Rheinufertunnels in Düsseldorf. Von Montag, 13. Mai, bis Freitag, 17. Mai, sowie von Dienstag, 21. Mai, bis Freitag, 24. Mai, ist der Tunnel aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik und dem Bauwerk nicht befahrbar.

Die Sperrungen beginnen jeweils ab 21 Uhr und dauern bis 5 Uhr morgens des Folgetages. Autofahrer müssen sich in diesem Zeitraum auf längere Umwege und Verzögerungen einstellen.

Umleitungen ausgeschildert

Die Stadt Düsseldorf hat Umleitungen für die Dauer der Sperrungen ausgeschildert. Autofahrer werden gebeten, diese Umleitungen zu nutzen und die geänderten Verkehrslagen einzuplanen.

An den Wochenenden sowie am Feiertag steht der Rheinufertunnel ohne Einschränkungen zur Verfügung.