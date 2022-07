Neuer Beachclub am Parlamentsufer – darauf können sich Düsseldorfer einstellen

Es ist Hochsommer und die Düsseldorfer lechzen bei den besonders heißen Temperaturen im Sommer 2022 geradezu nach kühlen Drinks, die sie in der Außengastronomie genießen können. Eine zusätzliche Option genau dafür gibt es nun am Parlamentsufer – dort eröffnet ein neuer Beachclub.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, ist die Eröffnung des neuen Beachclubs am Freitag, den 29. Juli, geplant. Dann sollen die ersten Getränke ausgeschenkt werden. Bei einer Wettervorhersage mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 27 Grad könnte es ein mustergültiger Auftakt werden.

Equipment kommt von der Rheinkirmes

Die Ausstattung dürfte dem einen oder anderen Düsseldorfer aber bekannt vorkommen. Denn wie Martin Wilms, der Mann hinter dem Beachclub-Projekt, im Gespräch mit der „RP“ verrät, waren etwa die Technik und die Theken bis zuletzt noch auf der Rheinkirmes im Einsatz. Dort sei sie von der Brauerei Schlüssel, mit der Wilms eng zusammenarbeite, in Verwendung gewesen.

Die Rheinkirmes ist nun aber Geschichte, für den Beachclub stehen hingegen noch einige Wochen Saison bevor. Genauer gesagt wird mit fünf Wochenenden geplant, ehe der Sommer dann Anfang September so langsam austrudelt.

Für die Strandatmosphäre sollen bis dahin unter anderem ein Planschbecken, Palmen und Strandliegen, die mittlerweile in den Sommermonaten den Ausblick am Rheinufer regelrecht dominieren, sorgen. Auch hier soll also ein kleines bisschen Urlaubsfeeling mitten in Düsseldorf entstehen. Gelegen ist die neue Location übrigens auf der Wiese zwischen der Fußgängerbrücke zum Paradiesstrand und dem WDR.

Damit für das leibliche Wohl auch gesorgt ist, gibt es nicht nur Getränke, sondern auch Snacks. Dazu zählen unter anderem Currywurst, Bratwurst, Pommes und auch Nachos für den kleinen oder den doch etwas größeren Hunger.