Feiern mit NRWs Politik-Spitze: Parlamentsnacht lockt mit Musik, Kunst, Varieté und Co.

Feiern mit den wichtigsten Politikern des Bundeslandes: Das ist die Parlamentsnacht in Düsseldorf. Was euch am 29. September genau im Landtag erwartet, erfahrt ihr hier.

Der nordrhein-westfälische Landtag lädt die Bürger des Landes am Freitag kommender Woche zur Parlamentsnacht ein. Zwischen 17 und 23 Uhr öffnet das Landesparlament in Düsseldorf bei freiem Eintritt für alle. Geboten werden Kunst, Musik, Varieté und Talkrunden, wie ein Parlamentssprecher am Donnerstag mitteilte.

Karnevalskünstler Jacques Tilly als Stargast im Landtag

Gezeigt werden die Unterschriften von Staatsgästen wie Königin Elisabeth II. im Gästebuch des Landtags und die Geschenke, die sie mitgebracht haben. Zu Poetry Slam und Talkrunde mit Jacques Tilly können die Gäste im Plenarsaal die Sitze ihrer Abgeordneten ausprobieren. Mit der Parlamentsnacht feiert der Landtag zugleich das 35. Jubiläum des Parlamentsgebäudes.

„Der Landtag ist das Herz der Demokratie in Nordrhein-Westfalen und das Gebäude am Rhein steht für Offenheit, Transparenz und moderne Architektur“, wirbt André Kuper, Präsident des Landtags, zum Mitfeiern. Die fünf im Landtag vertretenen Fraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und AfD präsentieren sich jeweils mit eigenem Programm.

dpa