Langsam aber sicher nimmt das Fußball-Fieber in Düsseldorf zu: Die Uefa Euro 2024 ist nur noch zwei Monate entfernt, doch die Stadt wappnet sich bereits für das sportliche Großereignis. Nachdem sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bundestrainer Julian Nagelsmann und Euro-Turnierdirektor Philipp Lahm ins goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen haben, ging es gleich weiter zum sogenannten „Finalists Workshop“.

An zwei Workshoptagen am 8. und 9. April wird hier der aktuelle Stand der Planungen und die finalisierten Konzepte der verschiedenen Turnierbereiche vorgestellt und besprochen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller begrüßte die Teilnehmer des Workshops zu einem „Official Dinner“ im Ständehaus: „Dies ist ein einzigartiger Moment, der einzige, an dem alle 24 Teilnehmernationen der Uefa Euro 2024 an einem Ort versammelt sind. Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass Düsseldorf als Standort für den Finalists Workshop ausgewählt wurde.“

Bevor auch Turnierdirektor Philipp Lahm zusammen mit Célia Šašić zu den Gästen sprach, heizte „Wadokyo“, eine international besetzte Trommler-Formation, den Gästen im Ständehaus ein. DFB-Präsident Bernd Neuendorf lobte im Anschluss unter anderem auch die gelungene EM-Planung in Düsseldorf.

Mit dabei waren natürlich auch Vertreter der Teams, die ihre Vorrundenspiele in Düsseldorf absolvieren werden. Das Auftaktspiel in der Landeshauptstadt bestreiten Österreich und Frankreich am Montag, dem 17. Juni. In den weiteren Spielen trifft die Ukraine am Freitag, 21. Juni, auf die Slowakei, und Albanien spielt am Montag, 24. Juni, gegen Spanien.

Zum Abschluss freut sich Düsseldorf auf zwei K.o.-Spiele. Ein Achtelfinalspiel findet am Montag, 1. Juli, statt und ein Viertelfinale am Samstag, 6. Juli.

Viele der Spiele werden in den Kneipen und Clubs der Stadt live übertragen. Die aktuellen Party- und Event-Tipps für Düsseldorf haben wir hier für euch zusammengetragen.