Die Rheinbahn saniert zurzeit die Decke in der Passage zum U-Bahnhof „Heinrich-Heine-Allee“. Um auch die Decken über den Zugängen erneuern zu können, müssen dort Gerüste aufgebaut und die Treppen zwischen der Passage und den Bahnsteigen gesperrt werden, wie in einer Mitteilung bekanntgegeben wurde.

Sperrung des Abgangs Galeria Kaufhof

Ab Mittwoch, 20. März, wird der Abgang in Höhe von Galeria Kaufhof zu den Gleisen 1 und 3 (zu den Linien in Richtung Neuss, Duisburg, Arena und Messe) für etwa zwei Wochen gesperrt. Der Aufgang von den Gleisen 2 und 4 (von den Linien in Richtung Hauptbahnhof, Vennhausen und Holthausen) zur Flinger Straße ist in dieser Zeit ebenfalls nicht nutzbar.

Die Rheinbahn bittet Fahrgäste, alternativ die nördlichen Zugänge in Höhe der Bolker Straße zu nutzen.

Sperrung der Zugänge Bolker Straße

Ab Mittwoch, 10. April, werden umgekehrt die beiden anderen Treppenanlagen ebenfalls für etwa zwei Wochen gesperrt. In dieser Zeit können die Fahrgäste den Zugang in Höhe von Galeria Kaufhof nutzen.

