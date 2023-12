Beachvolleyball der Extraklasse: German Beach Tour gastiert im Mai 2024 in Düsseldorf

Die Beachvolleyball-Saison startet im Mai 2024 und macht in der kommenden Spielzeit Halt in Nordrhein-Westfalen. Gleich zwei Turniere werden im kommenden Jahr in Düsseldorf ausgetragen. Dann werden die besten Beachvolleyballer am Rheinufer zu sehen sein.

Die German Beach Tour ist darauf ausgelegt, möglichst überall in Deutschland vertreten zu sein. Alexander Walkenhorst, Geschäftsführer von Spontent, dem Ausrichter der Tour, erklärt: „Wir wollen mit der German Beach Tour in allen Himmelsrichtungen vertreten sein. Hierfür fehlen uns aktuell die Zusagen im Osten Deutschlands.“

Insgesamt acht Turniere werden um die deutsche Meisterschaft ausgetragen, das Finale findet dann am Timmendorfer Strand statt. Düsseldorf macht gleich den Auftakt mit dem ersten Turnier vom 9. bis zum 12. Mai. Auch das darauffolgende Turnier gastiert in der NRW-Landeshauptstadt.

Die Termine der German Beach Tour 2024 im Überblick

9.bis 12. Mai: Düsseldorf

16. bis 19. Mai: Düsseldorf

6. bis 9. Juni: Bremen

4. bis 7. Juli: Heidelberg

18. bis 21. Juli: München

25. bis 28. Juli: München

8. bis 11. August: TBD

15. bis 18. August: TBD

Finale um die Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften 2024

29. August bis 1. September: Timmendorfer Strand

So laufen die Turniere der German Beach Tour ab

Donnerstags spielen die Duos die Qualifikation aus, freitags beginnen die Partien im Hauptfeld. Es wird im Modus „Double Elimination“ gespielt. Das heißt, man ist nicht bereits nach der ersten Niederlage ausgeschieden, sondern bekommt in einem Verlierer-Baum noch eine zweite Chance. Sonntags folgen die Siegerehrungen.

So kommt ihr an Tickets für die German Beach Tour

Aufgrund der frühen Veröffentlichung der Tourdaten haben Fans nun bereits die Möglichkeit, sich um Tickets zu kümmern und die besten Plätze zu ergattern. Zwar ist der Eintritt an allen vier Tagen des Turniers frei, für einen Sitzplatz müsst ihr euch jedoch Tickets sichern – das könnt ihr unter tickets.germanbeachtour.de.

Ein Ticket für das gesamte Wochenende kostet 45 Euro, eine Tageskarte kostet euch 25 Euro. Wollt ihr als Gruppe anreisen, könnt ihr euch sechs Tickets kaufen und müsst nur fünf bezahlen (125 Euro).

Menschen mit Beeinträchtigungen sowie deren Begleitpersonen müssen nichts für ein Ticket zahlen. Allerdings muss eine Anmeldung unter kontakt@germanbeachtour.de erfolgen – dazu einfach einen digitalen Nachweis des Behindertenausweises mitschicken.