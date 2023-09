Düsseldorfer Franz-Jürgens-Straße wird unbenannt – diese Frau ist neue Namenspatin

Die Umbenennung der Franz-Jürgens-Straße in Düsseldorf ist aufgrund der zweifelhaften Vergangenheit des namensgebenden Polizeioffiziers bereits seit August auf dem Tisch der Behörden. Nun gibt es weitere Fortschritte: Wenn es nach dem neuen Antrag der zuständigen Bezirksvertretung geht, wird aus der Franz-Jürgens-Straße in Golzheim nun die Else-Gores-Straße. Unterzeichnet haben den Antrag neben SPD, Grünen und Linken auch die CDU.

Auch Else Gores wurde von den Nazis hingerichtet – dabei soll die damals 26-Jährige den Todesschuss zunächst schwer verletzt überlebt haben, wurde bei ihrem Transport ins Krankenhaus aber erneut von der SS aufgegriffen und verschleppt. Seitdem ist die als Widerstandskämpferin bekannte Arbeiterin aus Düsseldorf-Vennhausen verschwunden, ein Gedenkstein steht im Eller Forst. Mit der Umbenennung der Franz-Jürgens-Straße in Else-Gores-Straße will die Stadt ihren Namen nun an weiterer Stelle für die Ewigkeit bewahren.

„Nazi-Straße“: Aus Franz-Jürgen-Straße wird „Else-Gores-Straße“

Im Fall von Franz Jürgens ist zumindest eines mittlerweile klar: Er war als Leiter der Schutzpolizei in Darmstadt nach neueren Forschungsergebnissen für den Transport von jüdischen Frauen, Männern und Kindern in Vernichtungslager verantwortlich, was seine Ehrungen in Düsseldorf in ein vollkommen neues Licht rückt.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse hatten Vertreter jüdischer Gemeinden eine Umbenennung des Platzes, der Straße und der Schule ursprünglich in Gang gebracht.

>> Kein Franz Jürgens mehr: Jüdische Gemeinde begrüßt Umbenennung in Düsseldorf <<

Verschwindet Franz Jürgens komplett aus Düsseldorf?

Neben der Löschung seines Namens vom Straßenschild in Golzheim, steht der ehemalige Kommandant der Schutzpolizei auch an anderer Stelle prominent in der Öffentlichkeit. Deswegen debattiert die Stadt auch über eine Umbenennung des Jürgensplatzes, dem Vorplatz des Düsseldorfer Polizeipräsidiums. Zudem gibt es ein Ehrengrab auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf, das Berufskolleg in Bilk trägt ebenfalls seinen Namen.