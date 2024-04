Düsseldorf digitalisiert den Umzug: Online-Ummeldung jetzt möglich

Ab sofort kann die Ummeldung nach einem Ein- oder Umzug innerhalb Düsseldorfs bequem von zu Hause aus erledigt werden. Die Stadtverwaltung bietet als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen die elektronische Wohnsitzanmeldung an. Mit diesem neuen Online-Dienst kann man seine Adressdaten im Melderegister ganz einfach aktualisieren und gleichzeitig den Personalausweis sowie Reisepass auf den neuesten Stand bringen.

So funktioniert die Online-Ummeldung in Düsseldorf

Die digitale Ummeldung erfolgt in vier Schritten:

Identifizierung mit dem Personalausweis oder eID-Karte und der Online-Ausweisfunktion Daten aus dem Melderegister abrufen und aktualisieren Wohnungsgeberbestätigung hochladen Antrag absenden

Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Antragsteller die digitale Meldebestätigung. Die Adressdaten auf dem Personalausweis können mit der Ausweis-App aktualisiert werden. Der Adressaufkleber und Wohnortaufkleber für den Reisepass sendet die Bundesdruckerei automatisch zu, bestätigt die Stadt in einer Mitteilung.

Die elektronische Wohnsitzanmeldung ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung der Verwaltung in Düsseldorf. Auch Britta Zur, Beigeordnete für den Bürgerservice, freut sich über das neue Angebot. „Künftig können tausende Bürgerinnen und Bürger bei ihrer An- oder Ummeldung in Düsseldorf gänzlich auf den Behördengang verzichten. Wir gehen als nordrhein-westfälische Landeshauptstadt gerne moderne Wege und unterstützen die smarte Digitalisierung, um einen echten Mehrwert zu schaffen. Ich hoffe, dass sich der digitale Dienst flächendeckend durchsetzen wird.“