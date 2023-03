Düsseldorf: David Hasselhoff schwer erkrankt – Tour-Konzert muss abgesagt werden

Der US-amerikanische Entertainer und Sänger ist immer für eine Überraschung gut – diesmal scheint es aber eine ernste Angelegenheit zu sein. David Hasselhoff musste nun krankheitsbedingt seine geplante Tour im Frühjahr durch Deutschland, Österreich und der Schweiz absagen.

David Hasselhoff Tour muss krankheitsbedingt abgesagt werden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Hasselhoff (@davidhasselhoff)

Der 70-Jährige wandte sich über sein Management an seine Fans: „Ich habe mich so darauf gefreut, in zwei Wochen mit euch Party your Hasselhoff zu feiern. Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden – etwas, das wichtiger denn je geworden ist“, hieß es in einem Statement Hasselhoffs am Mittwoch. Zugleich bedauerte er die Absage: „Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt. Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch alle enttäuschen muss.“

Auch auf Instagram meldet sich der Schauspieler mit einem Statement. Er verabschiedet sich vorerst mit einem „I’ll be back… DH“. Fans machen sich sorgen und senden ihm Genesungswünsche. „Die Gesundheit steht über alles! Werde wieder gesund, und dann geht’s so richtig ab“, so ein Kommentar unter dem Post. Bleibt nur abzuwarten, wie lange die Infektion die Gesundheit des –trotz seines beachtlichen Alters –sonst so schwungvollen Entertainers einschränken wird.

>>Die besten Konzerte in Düsseldorf 2023: Depeche Mode, Harry Styles und The Weeknd <<

Düsseldorf: David Hasselhoff Tour am 19. März 2023 fällt aus

Die „Party your Hasselhoff“-Tour sollte vom 15. März bis 1. April 2023 neben fünf weiteren deutschen Städten auch in Düsseldorf (NRW) stattfinden. Dort hätte Hasselhoff am 19. März in der Mitsubishi Electric Halle auftreten sollen. Auch das geplante Konzert in Düsseldorf findet daher nicht statt. Grund für die Absage ist eine Augeninfektion, die laut seinem Management bis Tour-Beginn noch nicht wieder ausgeheilt sein werde.

>> Termine Düsseldorf 2023: die wichtigsten Events und Messen <<

David Hasselhoff Tour 2023: Absage wegen Augenerkrankung

Eigentlich hätte die Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits Mitte März beginnen sollen. Geplant waren zehn Shows mit einem Mix aus altbekannten und neuen Songs Hasselhoffs. Hier hätte „Party your Hasselhoff“ neben Düsseldorf außerdem stattfinden sollen:

15. März 2023: Regensburg

17. März 2023: Berlin

18. März 2023: Hannover

19. März 2023: Düsseldorf

23. März 2023: Hamburg

25. März 2023: Schladming (Österreich)

29. März 2023: Wien (Österreich)

30. März 2023: Graz (Österreich)

31. März 2023: München

1. April 2023: Zürich (Schweiz)

Düsseldorf: Konzert von David Hasselhoff fällt aus – Rückerstattung der Tickets

Besucher, die ihr Ticket bereits gekauft haben, können dieses zurückgeben. Auch dazu wendet sich „The Hoff“ an seine Fans: „Eure Rückerstattung wird über die Zahlungsmethode abgewickelt, die ihr zum Zeitpunkt des Kaufs verwendet habt. Wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, an der ihr eure Tickets erworben habt“, so Hasselhoff.