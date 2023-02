Düsseldorf: Corona-Testzentren verschwinden ab 1. März aus dem Stadtbild

Nachdem im Februar 2023 die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr gefallen ist, laufen zum Monatsende auch die gesetzlichen Regelungen zu den Bürger- und PCR-Tests in kommunalen Testzentren aus. Damit schließt die Stadt Düsseldorf sowohl die Corona-Test-Hotline als auch das städtische Testzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz zu Mittwoch, dem 1. März. Allerdings wird weiterhin zur Vorsicht appelliert.

Düsseldorf: Stadt schließt Testzentren und Corona-Test-Hotline

Zum 1. März gehören die städtischen Testzentren und die Corona-Hotline der Vergangenheit an. Was ist aber zu tun, wenn der Selbsttest zu Hause positiv ausfällt? In diesem Fall rät die Stadt zur Eigenverantwortung:

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit sollte möglichst vermieden werden

Der Kontakt zu immunschwachen Personen wird dringend abgeraten

Außerhalb des eigenen Haushalts sollte eine medizinische Maske getragen werden

Alles folgende sollte beim Hausarzt besprochen werden

Corona in Düsseldorf: Über 600.000 durchgeführte Tests

Im kommunalen Testzentrum der Stadt Düsseldorf wurden bislang insgesamt 303.281 Tests durchgeführt. Das Testzentrum an der Mitsubishi-Electric-Halle hat am 4. März 2020 seine Türen geöffnet und wurde am 26. Mai 2022 geschlossen. In diesem Zeitraum wurden dort 276.375 PCR-Tests durchgeführt. Seit der Eröffnung am Bertha-von-Suttner-Platz am 27. Mai 2022, wurden insgesamt 26.906 PCR-Testungen vorgenommen