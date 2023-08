Größte Dielen-Dichte: Düsseldorf ist Deutschlands Mekka für Eisliebhaber

Der Verband der deutschen Süßwarenindustrie wollte wissen, wo es die meisten Eisdielen gibt. Zur Überraschung vieler stellte sich heraus, dass Düsseldorf nicht nur die größte Eisdielendichte in ganz Deutschland besitzt, sondern die Düsseldorfer an sich offenbar auch selbst große Gelato-Fans sind. Demnach vertilgt der Düsseldorfer im Jahr rund 116 Kugeln Eis.

>> „Die Eisdieler“ in Mönchengladbach: Das ist NRWs beliebteste Eisdiele 2023 <<

Vor allem italienische Eismacher fühlen sich in Düsseldorf pudelwohl, wie auch historische Untersuchungen zeigen, wie die „Rheinische Post“ erläutert. Bereits vor über 100 Jahren öffneten die ersten italienischen Eisdielen in der NRW-Landeshauptstadt.

Hat das Eismacher-Handwerk ein Nachwuchsproblem?

Doch es gibt auch Eisdielen, die vom klassischen Bild abrücken. Stattdessen wagen sie kreative Eissorten wie „Persepolis“, ein Eis, welches in der Machart aus dem iranischen Raum stammt, oder Matcha, zu Pulver zermahlener grüner Tee aus Japan. Denn wenn es schon an beinahe jeder Straßenecke eine Eisdiele gibt, muss man eben versuchen, sich von den übrigen Dielen abzusetzen, wie auch der „WDR“ anmerkt.

Tatsächlich war die Dichte an Eisdielen in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts womöglich noch größer in Düsseldorf. Doch viele italienische Eismacher sind im Alter zurück in den Süden gegangen, während der Nachwuchs das traditionelle Handwerk der Eltern offenbar nicht weiterführen wollte. Dennoch ist Düsseldorf für Eisfans ein wahres Mekka. Und passenderweise stimmt das Wetter aktuell ja auch wieder für ein leckeres Eis.

>> Eisdielen in Düsseldorf 2023: Hier schmeckt das Eis am besten – Top 14 <<