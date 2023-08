Die beliebteste Eisdiele NRWs verrät: Das sind die Trendeissorten des Sommers 2023

Es ist kurz nach 12 Uhr an einem warmen Sommertag. Obwohl das kleine, fast schon unscheinbare Eiscafé mit dem Namen „Die Eisdieler“ auf der Albertusstraße in Mönchengladbach seine Pforten erst vor wenigen Minuten geöffnet hat, stehen bereits die ersten Menschen für eine Kugel Eis Schlange. Denn Stammkunden wissen: Hier gibt es das wohl beste Eis in ganz Nordrhein-Westfalen.

So wurden „Die Eisdieler“ vom Kulinarik-Magazin „Falstaff“ bereits zwei Mal zur beliebtesten Eisdiele in Nordrhein- Westfalen gewählt. Tonight News hat der ausgezeichneten Location einen Besuch abgestattet und sich dabei durch die eine oder andere Sorte probiert.

„Die Eisdieler“ in Mönchengladbach machten ihr Hobby zum Beruf

Schon von außen steigt einem ein süßes, zimtiges Aroma in die Nase, welches beim Betreten des kleinen Ladens nur noch intensiver wird. Schnell wird klar, woher dieser Duft kommt: Hinter der Verkaufstheke gibt Inhaber Michael Bahrke selbst angerührten Teig auf ein heißes Eisen und formt aus den fertigen Waffeln die Hörnchen für das Eis. Bahrke erzählt, dass er während einer Reise nach Stockholm zum ersten Mal in den Geschmack der zimtigen Hörnchen gekommen und von dem Geschmack so „geflasht“ gewesen sei, dass er diese auch unbedingt in seinem eigenen Eiscafé anbieten wollte.

Generell spielt das Reisen eine große Rolle in Bahrkes Werdegang zum Eisverkäufer. So besuchte der studierte Stadtplaner während Städtetrips immer wieder die bestbewerteten Eisdielen eines Ortes und sammelte seine Eindrücke über die Jahre hinweg in einer PowerPoint-Präsentation, wie er Tonight News verrät.

Als er wegen eines Jobwechsels von Köln nach Mönchengladbach zog, stand natürlich auch hier eine Eis-Verkostung an. Doch: „Ich habe in der Stadt kein vernünftiges Eis gefunden“, erinnert sich Bahrke. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt keine Erfahrungen in der Gastronomie hatte, entschied sich der Stadtplaner kurzerhand dazu, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und eine eigene Eisdiele, die seinen Ansprüchen gerecht wird, zu eröffnen.

Nachdem der Stadtangestellte eine passende Location gefunden hatte, eröffnete er 2018 sein Lokal – zu diesem Zeitpunkt allerdings noch an anderem Standort und ohne Namen. Zum jetzigen Namen „Die Eisdieler“ kamen Bahrke und sein Team über ein Community-Voting, bei welchem Besucher der Eisdiele Namensvorschläge abgeben konnten.

„Die Eisdieler“ in Mönchengladbach: Erfolg der beliebtesten Eisdiele in NRW kam erst mit der Zeit

Der große Erfolg des Eisladens blieb jedoch zunächst aus. Mit der Corona-Pandemie änderte sich das allerdings: Bahrke bekam Anfang 2020 einen Anruf von einem örtlichen Edeka-Händler, der Eis aus seiner Eisdiele für die Filiale bestellen wollte. „Die Eisdieler“ seien zu diesem Zeitpunkt die einzige Eisdiele in Mönchengladbach gewesen, die ihr Eis zum Mitnehmen für Zuhause angeboten haben, erzählt der Inhaber Tonight News.

Zudem haben Bahrke und sein Team zur selben Zeit vermehrt auf Social-Media-Marketing gesetzt und während des Lockdowns bereits für die Saison vorproduziertes Eis über einen Lieferservice verkauft. „Innerhalb weniger Tage war das ausverkauft. Ab da hat es sich entwickelt“, blickt Bahre zurück. In den Monaten darauf folgten unter anderen der Standortwechsel in das heutige Ladengeschäft sowie 2020 und 2023 die „Falstaff“-Auszeichnungen zur beliebtesten Eisdiele in NRW.

Trotz der immer größer werdenden Popularität sei seine Tätigkeit als Eisdielen-Betreiber „immer noch ein Hobby“, erzählt Bahrke Tonight News. So arbeite er hauptsächlich bei der Stadtverwaltung Mönchengladbach und sehe das Eisgeschäft nur als Nebentätigkeit an. Erschöpft fühle er sich durch die Doppelbelastung jedoch nicht: „Ich habe eine Menge Energie.“

„Die Eisdieler“ in Mönchengladbach: Diese Eissorten erwarten euch in der beliebtesten Eisdiele NRWs – und das kosten sie

Zwölf verschiedene Sorten liegen in der Vitrine der Eisdiele aus. Welche Sorten das sind, ist je nach Tageszeit abhängig. Denn die einzelnen Geschmäcker werden regelmäßig durch andere Eissorten ausgetauscht. Lediglich die Dauerbrenner Schokomousse und Vanille sind ständig im Angebot. Während unseres Besuchs hatten Kunden die Qual der Wahl zwischen Sorten wie Wassermelone, Heidelbeer-Quark, Kokos, Pistazie und Lakritz.

Pro Kugel Eis sind 1,50 Euro fällig, für Premium-Sorten müssen 1,80 Euro auf den Tisch gelegt werden. Die selbstgebackenen Waffelhörnchen, welche es in den Sorten Zimt und Schokolade gibt, kosten noch einmal 50 Cent extra.

Das angebotene Eis bei den „Eisdielern“ sei dabei „nicht das Produkt, was man in anderen Eisdielen bekommt“, begründet Bahrke seine Preispolitik. So verwende man pro Sorte gerade einmal fünf bis sechs Zutaten und keine Geschmacksverstärker. Dadurch sei seine gefrorene Köstlichkeit „viel geschmacksintensiver“ im Vergleich zu Eis, welches aus fertigen Pulvern angerührt wird. Von den Kunden habe der Besitzer bisher noch keinen Einwand zu den Preisen bekommen.

Bahrkes persönliche Lieblingseissorte ist übrigens Salted Caramel. Daneben möge er aber auch das hauseigene Vanille- sowie das Pistazieneis sehr. Eine weitere Geschmacksrichtung, von der er schwärmt, aber bisher noch nicht selbst produziert hat, ist Fior die Latte, Mozzarella aus Kuhmilch. Diese Sorte herzustellen sei für den Besitzer die „persönliche Challenge für das Jahr.“

„Die Eisdieler“ legen sich fest: Das sind die Trendeissorten der Sommersaison 2023

Doch welche Sorten sind in dieser Saison besonders gefragt? Diese Frage kann Bahrke Tonight News leicht beantworten: „Alles in Kombination mit weißer Schokolade.“

Dabei bezieht er sich auf Voting-Ergebnisse seiner Community-Umfrage. Jeden Monat veranstaltet der Inhaber eine Aktion, bei der sich Besucher der Eisdiele ihre Lieblingsgeschmacksrichtung wünschen dürfen. Auf dem Instagram-Account der Eisdiele lässt Bahrke im Anschluss seine Kundschaft entscheiden, welche Vorschläge es am Ende hinter die Vitrine schaffen. Doch auch für die Gewinner zahlt sich die Teilnahme am Gewinnspiel aus. So dürfen diese einen Monat lang so viel Eis bei den „Eisdielern“ essen, wie sie möchten – und das völlig kostenlos!

Drei Mal infolge habe demnach eine Kombination aus weißem Schokoladeneis beim Voting gewonnen, erzählt Bahrke. So auch beim Voting im April. Hier gewann die Geschmacksrichtung Weißes Schokomousse mit Himbeere, welches Kunden im Mai verspeisen konnten. Ebenfalls seit April immer wieder im Sortiment der Eismanufaktur ist die Sorte Matcha-Weiße-Schokolade.

Die Geschmacksrichtung Pfirsich-Maracuja ging ebenso erst vor Kurzem als Sieger aus einem Community-Voting hervor. Auch hier sieht der studierte Stadtplaner einen Sommer-Trend: Tropisch, fruchtige Nuancen. So gehöre auch das derzeit verkaufte Guave-Apfel-Eis zu den Topsellern der „Eisdieler“.

So schmeckt das Eis der „Eisdieler“ in Mönchengladbach

Natürlich durfte auch eine Kostprobe nicht fehlen. Unsere erste Wahl fiel auf eine Kugel Wassermelonen-Eis im klassischen Zimt-Hörnchen. Schon beim ersten Schleck waren wir vom Geschmack begeistert. Denn die Kugel Eis schmeckte tatsächlich wie eine richtige Wassermelone: Frisch, saftig und leicht süß. Jegliche Spur von künstlichen Aroma oder anderen Zusätzen fehlte komplett. Das Highlight war jedoch das Hörnchen. Es war super knusprig und sogar noch leicht warm. Vom Geschmack her erinnerte es an eine süßlich-pikante Zimtschnecke.

Genauso überzeugen konnte auch die Kugel Kokosnuss-Eis im Schokoladen-Hörnchen. Auch hier schmeckte das Eis wunderbar natürlich und schön exotisch. Auch die Konsistenz war wunderbar cremig und nicht zu fest. Dadurch erinnerte das Eis ein wenig an gefrorene Kokosnussmilch. Die Schoko-Waffel schmeckte leicht herb und passte hervorragend zum süßen Eis.

„Die Eisdieler“ in Mönchengladbach: Anfahrt, Adresse, Info

Wer sich selbst ein Bild von der ausgezeichneten Eisdiele in Mönchengladbach machen will, kann diese leicht mit dem ÖPNV erreichen. So befindet sich der kleine Laden ganz in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs. Von Düsseldorf aus erreicht ihr diesen unter anderem mit der S8 oder dem RE4. Die Fahrzeit beträgt ungefähr eine halbe Stunde.

Autofahrer können ihren Wagen im Parkhaus des Einkaufszentrums „Minto“ auf der Steinmetzstraße 22 (Navi-Adresse) abstellen. Dieses befindet sich ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Eisdiele entfernt. Aus Düsseldorf erreicht ihr das Center über die A52, wenn ihr die Ausfahrt Mönchengladbach-Nord nehmt.

Adresse: Albertusstraße 26, 41061 Mönchengladbach

Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 20 Uhr