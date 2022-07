Aus Eishockey-Rivalen werden Partner: DEG und Krefeld Pinguine beschließen Kooperation

Sportlich sind die Pinguine aus Krefeld in der abgelaufenen Saison aus der höchsten deutschen Eishockeyliga abgestiegen. Doch um einem Aderlass vorzubeugen, gehen die Pinguine jetzt neue Wege. Dabei steht die Tatsache, dass es durchaus eine Rivalität der beiden NRW-Klubs gibt, erst einmal hinten an.

Die Düsseldorfer EG wird in der kommenden Spielzeit neuer DEL-Kooperationspartner des Erstligaabsteigers Krefeld Pinguine. Dadurch sollen junge Talente an beiden Standorten weiter gefördert werden, teilte der Krefelder Club am Montag mit.

>> Unfall: Eishockey-Jugendspieler Niclas Kaus stirbt nach Sturz in Bande <<

„In der geschlossenen Kooperation mit der DEG sehen wir eine hilfreiche Perspektive auf beiden Seiten. Da die Entfernung gering und das professionelle Umfeld in beiden Clubs groß ist, versprechen wir uns eine perfekte Zusammenarbeit“, erklärte Krefelds Geschäftsführer Sergey Saveljev.

Die DEG und die Krefeld Pinguine werden Kooperationspartner!

Alle Infos: https://t.co/jMs223k2B0 pic.twitter.com/br5X7zXjBe — Düsseldorfer EG (@DuesseldorferEG) July 11, 2022

Auf eine gute Kooperation setzen auch die Düsseldorfer. „Sie gibt beiden Teams die Möglichkeit, sehr kurzfristig junge Spieler dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden und entsprechende Einsatzzeiten bekommen können“, sagte DEG-Geschäftsführer Niki Mondt.

dpa