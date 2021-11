Altstadt-Club Oh Baby Anna öffnet wieder

Während das Sir Walter, die Elephant Bar und die Boston Bar nach der Corona-Zwangspause schon seit dem Frühsommer wieder geöffnet sind, dauerte die Auszeit für das Oh Baby Anna deutlich länger: Ein Wasserschaden hatte der Location von Gastronom Walid El Sheikh erheblich zugesetzt, die Renovierungsarbeiten waren aufwendig. Doch jetzt geht’s im Club an der Andreasstraße wieder los.

Das Oh Baby Anna hat noch mal ein „Facelift“ bekommen, außerdem stehen wie zu alten „Anaconda“-Zeiten jetzt wieder Tische und Sitzmöglichkeiten an der Tanzfläche. Auch das Licht- und Soundkonzept wurde auch noch mal überarbeitet. Musikalisch geht es weiter wie gehabt – also elektronisch. „In diesem Bereich findet in Düsseldorf viel zu wenig statt“, so Walid El Sheikh. Für den entsprechenden Sound im Oh Baby Anna sorgen die Resident-DJs. „Hier sind wieder alle an Bord“, freut sich der Gastronom.

Ganz ungetrübt ist die Stimmung allerdings nicht: Angesichts steigender Corona-.Zahlen macht Walid El Sheikh sich natürlich auch seine Gedanken. „Bei dieser aktuellen Lage vermisse ich die klare Linie seitens der Politik“, so der Düsseldorfer Gastronom, der bei entsprechender Vorgabe auch 2G umsetzen würde. Ob es wieder zu einer Schließung für Clubs und Bars kommen wird? „Hoffentlich nicht, denn das würde das endgültige Aus für viel Betriebe bedeuten“, befürchtet Walid El Sheikh.

Oh Baby Anna: Öffnungszeiten und Corona-Regeln

Der Altstadt-Club wird jeden Freitag und Samstag ab 19 Uhr geöffnet sein. Aktuell gilt die 3G-plus-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss entweder einen maximal 24 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal sechs Stunden alten Schnelltest vorweisen.

Adresse: Oh Baby Anna, Andreasstraße 11, 40213 Düsseldorf