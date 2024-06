Dreister Diebstahl am Düsseldorfer Flughafen: So wurden dem Scountingteam der Schweizer Nationalmannschaft drei Laptops auf dem Gelände des Airports gestohlen. Wie die „Bild“ berichtet, ermittelt in diesem Fall nun auch die Polizei der NRW-Landeshauptstadt.

Weiter heißt es, dass sich der Chefscout der Schweizer Fußballer vor dem Deutschlandspiel am Sonntag (23. Juni) mit seinem Team im Konferenzraum „Genf“ des Maritim-Hotels am Flughafen einquartiert hatte. Dort wollte man sich auf das Match gegen die deutsche Nationalelf vorbereiten, doch plötzlich sollen die Laptops verschwunden gewesen sein.

Videoaufnahmen an Düsseldorfer Polizei übergeben

Wie ein Sprecher des Hotels der Zeitung am Montag (24. Juni) sagte, sollen die Überwachungskameras der Unterkunft mindestens einen mutmaßlichen Täter aufgezeichnet haben. Das entsprechende Foto- und Videomaterial sei der Düsseldorfer Polizei bereits übergeben worden.

Wer hinter dem Diebstahl steckt ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen im Fall sollen allerdings auf Hochtouren laufen. Was genau sich auf den gestohlenen Laptops befand, ist ebenfalls nicht bekannt. Adrian Arnold, Sprecher des Schweizer Nationalteams, stellte im Gespräch mit der „Bild“ jedoch klar: „Die Daten sind keine, die wir unmittelbar für die präzise Analyse im Turnier benötigen. Wenn es ein Angriff auf Daten des Schweizer Nationalteams war, war es ein Angriff auf das falsche Team.“