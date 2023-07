Coldplay-Tickets heiß begehrt: Presale endet im Warteschlangen-Chaos

Die britischen Superstars Coldplay kommen im Sommer 2024 nach Düsseldorf. Drei Konzerte soll das Quartett um Sänger Chris Martin im kommenden Jahr in der Merkur Spiel-Arena absolvieren. Der Vorverkauf dazu startete am Dienstag, den 25. Juli.

Es handelte sich dabei um einen sogenannten Presale. Hier hatten nur jene ein einmaliges Vorkaufsrecht, die sich auf der Webseite der Band vorab registriert hatten und einen Zugangscode zugesandt bekamen. Beim Portal Ticketmaster hätte man dann ein Ticket ergattern können.

Coldplay Ticket-Presale: Großer Andrang, großer Frust

Doch der Vorverkauf lief keinesfalls wie geplant. Denn bereits vorher hatten sich Tausende Menschen registriert, um ein begehrtes Ticket zu erlangen. Entsprechend groß war der Andrang auf der Plattform, ebenso der Frust.

So posteten Menschen Bilder bei Twitter, wo sie in den Warteschlangen auf Platz 378.885 waren. „Ein Drama in 3 Akten – 5 Stunden #ticketmaster Warteschlange holy shit“ heißt es etwa. Oder auch: „Geil, seit 5 Stunden in der Warteschlange. Die Hoffnung stirbt zuletzt…“

Ein Drama in 3 Akten – 5 Stunden #ticketmaster Warteschlange holy shit #coldplay pic.twitter.com/4s3O4FB7Wv — Sarah (@corktreegirl) July 25, 2023

Viele Fans, die sich nicht registriert haben, fragen sich daher zu Recht, ob überhaupt noch Tickets erhältlich sind. Denn eigentlich war dies nur der Presale, also die Phase vor dem eigentlichen Vorverkauf. Am Mittwoch wird es einen weiteren Presale für Telekom-Kunden unter dem Namen „MagentaMusik“ geben. Donnerstag gibt es dann noch mal einen Presale von Ticketmaster, erst am Freitag geht der offizielle Verkauf los.

Immerhin haben Coldplay, wohl aufgrund des Andrangs, bereits angekündigt, jeweils in Düsseldorf und München ein Zusatzkonzert zu geben. Das sollte den Andrang zumindest ein wenig abfedern.