Unfall auf A3 bei Hünxe: Polizei sucht nach Unfallverursacher

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, dem 9. Juni, bei Hünxe. Gegen 6 Uhr wurden zwei Männer auf der Autobahn in einen schweren Unfall verwickelt, bei dem sich ihr Fahrzeug überschlug. Die beiden Verletzten wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Aktuell fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher, der die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Ein 21-jähriger Essener fuhr mit seinem BMW auf der linken Spur in Richtung Arnheim, als ein anderer Wagen unerwartet die Spur wechselte. In einem Reflexmanöver versuchte der BMW-Fahrer einen Crash zu verhindern, geriet dabei jedoch außer Kontrolle, überquerte den Seitenstreifen sowie einen angrenzenden Grünstreifen und kam nach mehreren Überschlägen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer aus Oldenburg zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Zeuge berichtete, dass der Unfallverursacher kurz anhielt, dann aber seine Fahrt fortsetzte.

Der gesuchte Mann soll dunkle Haare haben und mit einem grauen oder silbernen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düsseldorf zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.