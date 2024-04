Ein sonntäglicher Mittag in Düsseldorf nahm am 7. April eine unerwartete Wendung, als Bewohner eines Hauses in der Naumburger Straße eine etwa ein Meter lange Schlange im Vorgarten entdeckten. Das Tier sonnte sich auf einer Hecke und sorgte zunächst für Besorgnis.

Schlangenfund in Düsseldorf: Bewohner alarmieren Feuerwehr

Die Bewohner waren sich unsicher, ob es sich um eine heimische und ungefährliche Schlange handelte oder ob Gefahr für Leib und Leben bestand. Daher alarmierten sie die Feuerwehr, die mit einem Kleineinsatzfahrzeug anrückte, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Experte gibt Entwarnung

Zur genauen Bestimmung der Art und Gefährlichkeit der Schlange wurde ein Experte der Sondereinsatzgruppe Reptiliendienst der Feuerwehr Düsseldorf hinzugezogen. Der Experte konnte schnell Entwarnung geben: Es handelte sich um eine ungiftige und harmlose Kornnatter, die für den Menschen keine Gefahr darstellt.

Die Kornnatter wurde fachmännisch eingefangen und in eine Reptilienauffangstation gebracht, wo sie artgerecht versorgt wird.

