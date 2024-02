Polizeimeldungen Düsseldorf

Neuss: LKW crasht in Straßenbahn – zehn Verletzte

20. Februar 2024

Schwerer Unfall am Montagabend im Neusser Hammfeld: An der Kreuzung Stresemannallee/Langemarckstraße kollidierte ein 60-jähriger LKW-Fahrer beim Abbiegen mit einer Straßenbahn. Der Zusammenstoß war so hart, dass die Bahn aus den Schienen gehoben wurde.