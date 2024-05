Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es in Düsseldorf-Friedrichstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Straßenbahn, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Die Autofahrerin, eine Niederländerin, missachtete offenbar die Verkehrsregeln, als sie abbiegen wollte, und kollidierte mit der Straßenbahn. Eine Mitfahrerin im Auto erlitt schwerste Verletzungen und musste am Unfallort reanimiert werden, während das Unfallaufnahmeteam die Unfallstelle sicherte.

Schutzengel in Düsseldorf unterwegs: Ärztin war gleich vor Ort

In der Graf-Adolf-Straße, in Richtung Elisabethstraße, waren beide Fahrzeuge unterwegs, als der Unfall an der Kreuzung zur Karl-Rudolf-Straße geschah. Eine 24-jährige Niederländerin wurde durch die Kollision mit der Straßenbahn schwer verletzt, von einer zufällig anwesenden Ärztin reanimiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Zwei weitere Insassinnen des Seat, darunter die 28-jährige Fahrerin und eine 36-jährige Beifahrerin, sowie der 25-jährige Straßenbahnfahrer und ein 53-jähriger Mitarbeiter der Rheinbahn AG, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in Kliniken eingeliefert.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Hierbei wird insbesondere die Ursache des Zusammenstoßes und das Verhalten der Beteiligten genauer untersucht.