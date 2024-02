Nach Überfall auf Neusser Imbiss: Polizei schnappt Verdächtige

Nach einem brutalen Überfall auf den Betreiber eines Imbiss-Wagens in Neuss am 6. Dezember hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Nach dem Hinweis eines Zeugen seien gut zwei Monate nach der Tat drei 16-jährige Jugendliche als mutmaßliche Angreifer ausgemacht worden, teilte die Polizei in Neuss bei Düsseldorf am Donnerstag mit. Bei dem Überfall war das Opfer schwer verletzt worden. Der Mann musste operiert werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten zwei Maskierte den Betreiber damals angegriffen, einer von ihnen soll mit einem Schlagring auf den Mann eingeschlagen haben. Ein dritter Täter habe währenddessen den Imbisswagen erfolglos nach Beute durchsucht. Welchen entscheidenden Hinweis der Zeuge geben konnte, teilten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht mit.

dpa