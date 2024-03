Handtaschendiebstahl in Düsseldorf-Lörick: Zeugen verhindern Beutezug

In einem Hotel in Düsseldorf-Lörick vereitelten am Samstagmorgen (23. März) aufmerksame Zeugen den Diebstahl einer Handtasche. Zwei Täter hatten es auf die Tasche einer Frau abgesehen, die sich im Gastrobereich des Hotels aufhielt.

Während einer der Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte, nutzte der Komplize die Gelegenheit, um die Tasche von der Stuhllehne zu stehlen. Zeugen beobachteten den Diebstahl jedoch und konnten den Täter mit der Tasche festhalten, berichtet die Polizei Düsseldorf.

Der zweite Täter konnte in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei fahndet nach ihm. Der festgenommene Tatverdächtige ist ein 62-jähriger Mann mit peruanischer Staatsangehörigkeit. Er wurde im beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt.

Die Geschädigte erhielt ihre Tasche zurück. Die Kriminalwache hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

