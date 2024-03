In der Nacht zum Montag (11. März) haben Unbekannte in der Universitätsbibliothek in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass die Täter dabei wahrscheinlich Beute gemacht haben, jedoch ist die genaue Menge an Bargeld bisher unbekannt.

Die Täter brachen eine Glastür der Bibliothek auf, wie die Polizei berichtete. Der Sicherheitsdienst der Universität hörte gegen 3 Uhr morgens einen lauten Knall sowie das Geräusch eines schnell davonfahrenden Autos. Der genaue Fluchtweg der Täter blieb jedoch dem Sicherheitsdienst verborgen.

