Düsseldorf: Razzia der Polizei gegen illegales Glücksspiel

Am vergangenen Freitagabend hat die Polizei Düsseldorf eine umfangreiche Kontrollaktion in mehreren Bars und Gaststätten durchgeführt. Die Aktion, die von 19 bis 24 Uhr stattfand, zielte insbesondere auf die Bekämpfung illegalen Glücksspiels ab. Ein breites Spektrum an Glücksspielaktivitäten stand im Visier der Behörden, von Würfel- und Kartenspielen bis hin zu nicht lizenzierten Spielautomaten.

Das Projekt „Illegales Glücksspiel“ in Düsseldorf sieht eine enge Kooperation zwischen verschiedenen Ordnungs- und Sicherheitsbehörden sowie der Steuerfahndung vor. Es ist bekannt, dass hinter dem Einsatz illegalen Bargeldes bei diesen Spielen oft Verbindungen zur Organisierten Kriminalität stehen.

Die Einsatzkräfte begannen ihre Kontrollen pünktlich um 19 Uhr. Die Beamten des Einsatztrupps PRIOS, die Spezialisten des „Milieukommissariats“ KK 21 und weitere Kommissariate, sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Vertreter der Bezirksregierung führten die Überprüfungen durch. Sechs Gastronomiebetriebe wurden ins Visier genommen und etwa 60 Personen kontrolliert. Dabei resultierten drei Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Maßnahmen gegen zwei Personen wegen Verdachts auf illegalen Aufenthalt. In einer Bar wurde ein Spielautomat beschlagnahmt, der möglicherweise für illegale Aktivitäten genutzt wurde.

Polizeipräsidentin Miriam Brauns ließ es sich nicht nehmen, die Kontrollaktion persönlich zu begleiten und lobte die effektive Zusammenarbeit der beteiligten Behörden. Sie betonte, dass derartige Kontrollen auch künftig durchgeführt werden, um gegen illegale Glücksspieleinrichtungen vorzugehen. Die klare Botschaft der Behörden ist, dass illegale Glücksspielaktivitäten in Düsseldorf nicht toleriert werden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.