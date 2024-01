Bikesharing in Düsseldorf kommt! Stadt plant kommunales Fahrradmietsystem

In vielen europäischen Städten sind Fahrradmietsysteme inzwischen gang und gäbe. Mit eigenen Apps lassen sich Fahrräder kurzfristig mieten und nutzen. Nun will auch die Landeshauptstadt Düsseldorf ein sogenanntes Bikesharing-System einführen.

Mit der Umsetzung wurde die städtische Tochter Connected Mobility Düsseldorf beauftragt. Am kommenden Mittwoch, den 17. Januar, soll dann über die Planung eines Stadtradsystems diskutiert werden. Wird der Vorschlag angenommen, soll im Anschluss eine europaweite Ausschreibung im März dieses Jahres erfolgen.

Damit würde Düsseldorf in eine illustre Runde von europäischen Metropolen vorstoßen, die alle bereits ein solches System besitzen. Unter anderem sind Stockholm, Barcelona oder auch Amsterdam bereits erfolgreich mit einem Stadtradsystem ausgestattet.

>> Düsseldorf: Das sind die zehn besten Fahrrad-Läden der Stadt <<

Die Stadt will mit vielen Kooperationspartnern zusammenarbeiten

Ein solches System liefert in der heutigen Zeit gelungene Alternativen zum urbanen Stadtverkehr, verbessert die Umweltbilanz und hilft beim Erreichen von Klimaschutzzielen. In Düsseldorf sollen fürs Erste 2500 Fahrräder geplant sein. Dafür sollen 400 strategische Plätze geschaffen werden, wo die Fahrräder abgestellt, ausgeliehen und zurückgegeben werden können. Im Fokus stehen dabei vor allem besondere Knotenpunkte, Wohnquartiere und weitere belebte Orte.

Dabei möchte die Stadt viele Kooperationspartner mit ins Boot holen, um so eine großflächige Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Stellen zu gewährleisten. So sollen etwa Hotels, Hochschulen oder auch die Rheinbahn mitwirken, um auch entlegene Orte einzubinden. Der Fokus liegt zudem auf einer unkomplizierten und kostengünstigen Lösung in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV.

>> Die schönsten Fahrradtouren durch Düsseldorf: „Tour D“ stellt spannende Routen vor <<

Abschließend entscheiden wird der Stadtrat über den Vorschlag am Donnerstag, den 22. Februar. Sollten sich alle Parteien für ein Stadtradsystem entscheiden, soll der Start im Sommer 2025 erfolgen.